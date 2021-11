Meteo 7 GIORNI: lacuna barica nel Mediterraneo, ancora PIOGGIA in vista

L'autunno sarà nuovamente protagonista nel corso dei prossimi sette giorni in Italia, questa volta anche al nord e sul lato adriatico dopo diversi giorni tutto sommato uggiosi ma poco piovosi (eccezion fatta per le piogge arrivate ieri su Liguria e Piemonte). Il maltempo, dunque, troverà nuova linfa nei prossimi giorni grazie ad una nuova incursione di aria fredda e instabile dal nord Atlantico verso il Mediterraneo.

Questo nucleo instabile raggiungerà l'attuale depressione presente nel Mediterraneo occidentale (responsabile dei forti fenomeni sulle isole maggiori) approfondendolo nuovamente agendo da vero e proprio carburante (leggi approfondimento). Ed ecco che l'instabilità tornerà ad aumentare non solo sulle isole maggiori ma anche sul resto della penisola nel corso del week-end e soprattutto nel corso della prossima settimana.

Dapprima sarà il nord a fare i conti con piogge e rovesci (oltre che nevicate sulle Alpi), tra i giorni di domenica e lunedì, dopodiché toccherà al resto della penisola fare i conti con altri giorni di nubi, piogge sparse e pochissimi sprazzi di Sole.

Contemporaneamente le temperature tenderanno a scendere da nord a sud grazie a infiltrazioni d'aria fredda dal centro e dall'est Europa, che pian piano placheranno il richiamo mite arrivato in questi ultimi giorni.

Probabilità di piogge importanti (>5mm) per domenica 14 novembre che risulta dalla media di tutti i 30 scenari del modello GFS, in giallo intorno al 60% e in arancione intorno al 80-90%. Possibilità elevate di pioggia su gran parte del nord e Toscana grazie al nuovo affondo di aria instabile che andrà poi ad alimentare la "lacuna barica" nel Mediterraneo occidentale:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 12 novembre: piogge e rovesci sulle isole maggiori e Calabria meridionale. Nubi in aumento su Campania, Basilicata, Lazio, Basilicata con piogge molto deboli e sparse. Nubi in aumento altrove. Temperature stazionarie.

Sabato 13 novembre: residue piogge sparse sulle isole maggiori, maltempo in rapido spostamento sul resto del centro e del sud ma con fenomeni irregolari. Stabile al nord al mattino, arrivano i primi fenomeni in serata sulle Alpi e in Liguria. Temperature in lieve calo.

Domenica 14 novembre: rapido peggioramento al Nord con piogge e rovesci, oltre che nevicate sulle Alpi attorno ai 1500-1700 metri. Accumuli abbondanti sulle Alpi occidentali. Instabilità sparsa anche al centro e al sud e soprattutto sulle isole maggiori. Temperature in netto calo.

Lunedì 15 novembre: residua instabilità al Nordovest, maltempo che si concentra su Sardegna e settori ionici. Temperature in netto calo.

Accumuli di pioggia totali fino a giovedì prossimo. Nell'arco dei prossimi sette giorni la pioggia potrebbe scendere su quasi tutta la penisola, in proporzioni ovviamente differenti | (vedi mappe):

Martedì 16 novembre: instabile al centro, al sud e sulle isole. Più stabile al Nordovest, mentre avremo un rinvigorimento delle nubi e delle piogge (deboli) al Nordest. Ulteriore calo delle temperature che ritorneranno in linea coi valori del periodo.

Mercoledì 17 novembre: giornata pienamente autunnale con tante nubi e piogge sparse. Neve in montagna. Temperature in ulteriore lieve calo.

Giovedì 18 novembre: persistono condizioni meteo tipicamente autunnali in Italia.

Come proseguirà novembre? Leggi qui >>>

