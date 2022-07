Meteo 7 giorni: la tregua dal GRAN CALDO sarà breve?

Le temperature sono scese su tutta Italia, in maniera particolare al sud e sul lato adriatico, grazie al transito di una rapida perturbazione nordeuropea. Il peggioramento sarà fin troppo rapido e già sabato avrà del tutto abbandonato l'Italia.

Tuttavia le temperature non saliranno sin da subito: il fine settimana si rivelerà tutto sommato gradevole al sud e sul lato adriatico grazie ai venti da nord, come ampiamente approfondito in questo articolo.

Le carte in tavola cambieranno nel corso della prossima settimana, quando l'anticiclone tornerà a rinforzarsi verso est e ad inglobare tutta Italia. Tra lunedì e martedì le temperature torneranno a crescere insistentemente al nord e sul lato tirrenico, mentre residui refoli da nordest manterranno le temperature attorno alle medie sul medio-basso Adriatico e al sud.

Da mercoledì, invece, il caldo inizierà ad aumentare anche sulle regioni meridionali seppur sempre in maniera meno intensa rispetto alle regioni del nord, le quali si troveranno in un contesto di forte sopra media (anche di 6-8°C oltre le medie del periodo). Al sud, invece, ci troveremo su temperature attorno alle medie secondo gli ultimissimi aggiornamenti:

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 9 luglio: migliora il tempo ovunque, ma venti sostenuti di maestrale sul centro e al sud. Clima gradevole.

Domenica 10 luglio: generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche temporale pomeridiano nei settori interni. Temperature stazionarie.

Lunedì 11 luglio: persiste un flusso fresco settentrionale, possibili nuovi temporali su monti e colline. Temperature stazionarie.

Martedì 12 luglio: temporali sparsi al nord, in estensione anche al centro e alle zone interne del sud tra pomeriggio e sera. Temperature stazionarie.

Mercoledì 13 luglio: tempo generalmente stabile su gran Italia, temperature in aumento al nord e alto Tirreno, resiste aria meno calda al sud e lato adriatico con occasionali temporali specie su Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia.

Giovedì 14 luglio: anticiclone in assestamento sulla nostra penisola. Tempo stabile e caldo a tratti intenso al nord e sull'alto Tirreno. Isolati temporali al sud e temperature di poco superiori alle medie.

Venerdì 15 luglio: caldo in ulteriore intensificazione e tempo stabile da nord a sud.

