Meteo 7 giorni: la prossima settimana non sarà tutto rose e fiori!

Caldo e afa ancora avvolgono il sud, ma il calo termico è solo questione di ore o addirittura minuti. Un nucleo fresco in quota sta scivolando da nord a sud e con sè porta temporali e rovesci sparsi, oltre che un consistente calo termico. Inoltre i venti di maestrale spazzeranno via l'afa e soprattutto le polveri sahariane sospese in atmosfera, facendo tornare i nostri cieli azzurri.

Da domani si aprirà una fase stabile ma soprattutto non eccessivamente calda su gran parte d'Italia. Centro e sud vedranno temperature nelle medie del periodo, calde di giorno e fresche di notte. Un po' di caldo in più lo avremo in Val Padana, dove ad inizio settimana la colonnina di mercurio tornerà sui 34-35°C, ma senza grande disagio bio-climatico grazie a valori di umidità contenuti.

Ma tutta la settimana sarà stabile? Ovviamente no. L'alta pressione resterà addossata all'Italia, avendo maggior influenza su centro, sud e isole maggiori. Il nord, invece, si ritroverà tutto ad un tratto sotto un flusso instabile da ovest che riporterà acquazzoni e temporali sparsi già da metà settimana, fino al termine del mese.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Domenica 25 Giugno: venti di maestrale al sud e medio-basso Adriatico. Fine dell'afa e del gran caldo. Qualche temporale su Basilicata e Calabria, stabile altrove. Clima gradevole.

Lunedì 26 Giugno: fresco di notte e all'alba, caldo nella norma di giorno. Sereno ovunque, venti di maestrale sul basso Adritico.

Martedì 27 Giugno: temperature in aumento al nord, gradevole altrove senza eccessi. Sereno ovunque tranne qualche temporale su Alpi e Prealpi.

Mercoledì 28 Giugno: instabilità in aumento al nord, specie tra pomeriggio e sera. Stabile altrove e caldo senza grandi eccessi.

Giovedì 29 Giugno: temporali e acquazzoni al nord, specie a ridosso di Alpi e Prealpi. Sereno su centro e sud. Temperature stazionarie.

Venerdì 30 Giugno: il mese termina con l'instabilità al nord, più stabile verso sud. Temperature stazionarie.

Sabato 1 Luglio: il nuovo mese comincia col tempo instabile e temporalesco al nord. Estate piena su centro e sud Italia. Temperature in aumento.

