Meteo 7 giorni: la PRIMAVERA si farÃ  strada a spintoni ma le sorprese sono dietro l'angolo

Voglia di uscire, di passeggiare, di viaggiare, di sciare, ma tutto sembra precluso, lontano, riscopriamo allora le bellezze che abbiamo vicino casa, nella speranza di una primavera più libera per tutti.

L'anticiclone in arrivo ci porterà ad alleggerci un po' di fronte a temperature che, nelle ore pomeridiane, potranno toccare punte di 21°C lungo il Tirreno, di 18-19°C sul catipo padano, soprattutto tra martedì 23 e mercoledi 24.



Sarà un anticiclone piuttosto ostacolato nel suo dominio ma, almeno per una settimana dovrebbe reggere, assicurandoci, eccezion fatta per le prossime 24 ore (ancora disturbate dalla nuvolaglia e qualche piovasco al nord e sull'alto Tirreno) un week-end con prevalenza di sole ovunque.



Un sole che dovrebbe ulteriormente imporsi tra lunedì 22 e venerdì 26, sia pure localmente disturbato dalle solite nubi basse o da qualche nebbia lungo la fascia costiera, come accade spesso alla fine della stagione invernale, quando aria più mite scorre su un mare ancora freddo.

Ecco le temperature massime che sperimenteremo nei pomeriggi di martedì 23 e mercoledi 24, i valori sono sovrapponibili in un'unica mappa:

Ed ecco anche i massimi pressori previsti nel momento di massimo fulgore dell'anticiclone, attesi proprio per mercoledi 24 febbraio:

Sul finire della settimana probabile spostamento dei massimi pressori verso nord-ovest con conseguente apertura di un "canale" instabile diretto verso l'Italia. Leggi a tal proposito la rubrica del "meteo 15 giorni".

SINTESI PREVISIONALE sino a giovedi 25 febbraio:

venerdì 19 febbraio: ultime gocce di pioggia su Liguria, Lombardia, Venezia Giulia ed alta Toscana, per il resto un po' nuvoloso tra nord, alto e medio Tirreno, altrove soleggiato e piuttosto mite.



sabato 20 febbraio: ultimi addensamenti al nord e sulla Toscana, bel tempo sul resto del Paese, mite.



da domenica 21 a venerdì 25 febbraio: bel tempo ovunque con temperature primaverili nelle ore pomeridiane e punte di 22°C. Possibili nebbie nottetempo e al mattino in mare aperto, sulle coste e nell'immediato entroterra, banchi anche sulla bassa Valpadana.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località