Meteo 7 giorni: la Primavera parte con nubi e PIOGGE, poi repentini cambi di tempo!

Sole e mitezza si prenderanno una piccola pausa nelle prossime 48-72 ore, poi torneranno per l'ennesima volta a dominare sullo Stivale. Insomma nei prossimi giorni avremo a che fare con repentini cambi di tempo, tutto merito di una perturbazione atlantica in scorrimento da ovest verso est che regalerà nubi, piogge, temporali.

Questa perturbazione coinvolgerà in modo più diretto le regioni centrali, come già appurato in questo articolo. Nord e sud saranno un po' più ai margini, ma ciò non significa che il tempo sarà bello e mite.

Domenica avremo piogge e locali forti temporali tra Liguria orientale e Toscana, qualche fenomeno più isolato su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna, basso Veneto, Sardegna. Lunedì il maltempo si concentrerà principalmente al centro Italia, mentre le ultime piogge si esauriranno rapidamente al nord (specie a sud del Po). Solo martedì toccherà al sud fare i conti con piovaschi e acquazzoni.

In tutto questo ci sarà un lieve calo delle temperature.

E poi? Martedì sera questa perturbazione sarà già un ricordo e l'alta pressione si riapproprierà di tutto lo Stivale. Mercoledì, giovedì e venerdì saranno tre belle giornate, soleggiate e miti. Il prosieguo resta molto incerto: dal prossimo fine settimana potremmo tornare a parlare di correnti atlantiche più efficaci per il nord, ma dovremo necessariamente riaggiornarci.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 19 marzo: nubi in aumento su centro e nord Italia. In arrivo piogge sparse su Sardegna, Toscana, Liguria. Rischio temporali localmente intensi tra spezzino e Toscana. Fenomeni sparsi al nord. Bel tempo al sud. Temperature in aumento.

Lunedì 20 marzo: sensibile peggioramento su tutto il centro Italia, possibili forti temporali e rovesci su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo. Piogge residue su Emilia Romagna, Liguria, basso Piemonte. Nubi al sud. Temperature in lieve calo.

Martedì 21 marzo: piogge e acquazzoni in transito sul sud Italia, residue piogge su Molise, Abruzzo e Marche. Più soleggiato altrove.

Mercoledì 22 marzo: tempo più stabile ovunque e temperature in lieve aumento.

Giovedì 23 marzo: alta pressione su tutta Italia, qualche addensamento al nord e regioni tirreniche, temperature in aumento.

Venerdì 24 marzo: stabile su gran parte d'Italia in attesa di una perturbazione atlantica che potrebbe riportare le piogge nel week-end.

Sabato 25 marzo: possibile nuovo peggioramento al nord, molto mite al centro e al sud. Temperature in aumento.

