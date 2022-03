Meteo 7 giorni: la primavera fa il suo dovere, ancora PIOGGE in vista?

Si è fatta attendere, ma alla fine la pioggia è tornata a bagnare tante località italiane da nord a sud dopo tantissima siccità. A tratti troviamo accumuli anche notevoli, come in Campania dove si registrano picchi superiori ai 150 mm dalla mezzanotte.

Chiariamo subito che siamo appena all'inizio del peggioramento: tra venerdì e sabato irromperà un nucleo d'aria fredda artica che darà vita ad una vasta depressione tra il mar Ligure ed il Tirreno. Questa depressione porterà piogge diffuse, temporali, venti forti ed anche nevicate a quote via via sempre più basse.

La neve arriverà in bassa collina tra domani e le prime ore di sabato sul nordovest, poi toccherà anche a Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna, Marche, Abruzzo, Campania e Molise assistere a fiocchi di neve a quote decisamente basse per il periodo (leggi qui maggiori approfondimenti).

La perturbazione tenderà gradualmente ad allentare la presa nel corso di domenica, dopodiché lascerà spazio ad un diffuso miglioramento ad inizio prossima settimana.

Tra lunedì e martedì avremo tempo sicuramente meno perturbato, ma non macheranno locali occasioni di instabilità specie al nord e al centro Italia.

Nel frattempo, però, le correnti artiche si ritireranno e le temperature torneranno a salire fino a riportarsi attorno alle medie del periodo o addirittura al di sopra sulle regioni meridionali.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 1 aprile: irruzione artica sin verso il Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano. Maltempo in intensificazione al nord e lato tirrenico. Neve in collina al nordovest. Temperature in calo.

Sabato 2 aprile: maltempo diffuso al nord e sul lato tirrenico, irruzione artica con piogge e nevicate in collina su nordovest e centro Italia. Nevicate in montagna al sud.Temperature in forte calo.

Domenica 3 aprile: giornata invernale su tutta Italia con freddo e instabilità sparsa specie nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie.

Lunedì 4 aprile: miglioramento generale del tempo, ma risveglio da pieno inverno. Temperature stazionarie.

Martedì 5 aprile: instabilità sparsa al centro Italia, qualche acquazzone pomeridiano al nord. Temperature in generale aumento.

Mercoledì 6 aprile: persistono correnti atlantiche sul Mediterraneo. Possibili piogge e acquazzoni sul lato tirrenico e al nord (da confermare). Temperature in aumento.

Giovedì 7 aprile: nubi e piogge sparse sul lato tirrenico e al nordest. Insistono le correnti occidentali. Temperature stazionarie.

