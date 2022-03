Meteo 7 giorni: la pioggia spazzerà via la siccità? Gli ultimi aggiornamenti

La pioggia è davvero dietro l'angolo e potrebbe bagnare non solo il sud ma anche le regioni centrali e settentrionali, quelle più duramente colpite dalla siccità. Tutti i modelli matematici sono ormai concordi su un finale di marzo dinamico e instabile, dominato dalle correnti atlantiche.

Le umide correnti da ovest potrebbero clamorosamente prendere il dominio dell'Europa centro-occidentale e dar inizio ad un importante periodo piovoso per regioni come Germania, Francia, Spagna ed Italia: non solo sul finire di marzo ma anche nei primi giorni di aprile il tempo potrebbe presentarsi perturbato e via via sempre più freddo grazie al contriburo di masse d'aria artica.

Andiamo con ordine e cerchiamo di individuare le tre possibili ondate di maltempo dei prossimi giorni.

La prima perturbazione è molto blanda e piccola: porterà qualche pioggia sparsa e qualche temporale pomeridiano al sud e nelle zone interne del centro tra domenica e lunedì, mentre il nord resterà ancora a guardare.

La seconda perturbazione sarà decisamente più vasta e intensa e coinvolgerà gran parte d'Italia tra mercoledì 30 e giovedì 31. Le piogge torneranno a bagnare Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Lazio. Piovaschi e scirocco anche al sud.

Nei primi giorni di aprile il maltempo potrebbe ripresentarsi con ancor più vivacità sulle regioni del nord e del lato tirrenico grazie ad un nuovo affondo nord atlantico nel Mediterraneo, questa volta alimentato da aria più fredda artica che oltre alla pioggia permetterebbe l'arrivo della neve a quote collinari. La media degli scenari del modello ECMWF mostra chiaramente questa possibilità:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Domenica 27 marzo: piogge e rovesci sparsi al sud, qualche pioviggine in transito anche al centro. Temperature in generale calo.

Lunedì 28 marzo: residuo maltempo al sud e sul medio Adriatico. Isolati temporali pomeridiani nelle aree interne di Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio, Campania, Basilicata. Stabile altrove.

Martedì 29 marzo: sereno o poco nuvoloso al mattino, nubi in aumento dal pomeriggio per effetto di una vasta perturbazione atlantica in avvicinamento all'Italia. Prime piogge in serata al nordovest e alto Tirreno. Scirocco in rinforzo.

Mercoledì 30 marzo: perturbazione atlantica in arrivo, piogge diffuse su gran parte d'Italia ma fenomeni più forti e insistenti sul lato tirrenico e al nord. Scirocco al sud.

Giovedì 31 marzo: maltempo diffuso al nordest e sul lato tirrenico. Nevicate abbondanti sull'arco alpino e l'Appennino settentrionale. Nubi e piogge deboli sul lato adriatico e al sud. Temperature in lieve calo.

Venerdì 1 aprile: possibile nuovo affondo nord atlantico nel mar Tirreno. Maltempo in intensificazione al nord con nevicate abbondanti sui monti, in graduale calo di quota. Maltempo anche sul lato tirrenico. Temperature in calo.

Sabato 2 aprile: ancora maltempo al nordest, al centro e al sud. Temperature in calo ovunque.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località