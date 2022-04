Meteo 7 giorni: la MITE primavera ci prova, ma ci saranno note instabili

Il freddo arrivato dal nord Atlantico nelle scorse 48 ore è destinato ad abbandonare rapidamente l'Italia lasciando campo libero a masse d'aria più miti provenienti dal medio Atlantico. Le temperature, infatti, tenderanno gradualmente a salire fino a portarsi oltre le medie del periodo sul finire della settimana.

Come anticipato in questo articolo, tra 8 e 10 aprile vivremo condizioni climatiche tipiche della tarda primavera con temperature decisamente alte e addirittura superiori ai 25°C in alcune località da nord a sud. Notevoli le temperature previste venerdì:

Il tepore primaverile, tuttavia, non sarà sempre accompagnato dal bel tempo! L'alta pressione lotterà con correnti più fresche (in alta quota) provenienti sempre dall'Atlantico, le quali in alcuni frangenti porteranno instabilità e maltempo.

Una perturbazione attraverserà l'Italia tra mercoledì pomeriggio e giovedì, colpendo in modo più diretto le regioni centrali con piogge e temporali. Qualche piovasco transiterà anche al sud, mentre il nord farà i conti con isolati temporali o rovesci pomeridiani (leggi qui maggiori dettagli).

Dopo un breve miglioramento venerdì, ci sarà un altro guasto nel week-end ad opera di instabilità atlantica foriera di acquazzoni e temporali. Saranno principalmente le regioni del nord ad assistere al peggioramento temporalesco, mentre qualche fenomeno passeggero transiterà al centro nel corso di domenica.

In tutto questo le temperature andranno man mano salendo e saliranno con più decisione ad inizio prossima settimana grazie all'avanzata dell'anticiclone sul Mediterraneo!

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 5 aprile: giornata stabile e soleggiata quasi ovunque. Isolati addensamenti al mattino su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata. Temperature in generale aumento.

Mercoledì 6 aprile: tempo nel complesso stabile al mattino, poi peggioramento tra pomeriggio e sera per l'avvicinamento di una perturbazione da ovest. Piogge e temporali in Sardegna, in estensione a gran parte del centro Italia, Campania e Puglia.Temperature in aumento.

Giovedì 7 aprile: ultimi fenomeni sul lato adriatico e al sud, netto miglioramento in giornata. Temperature stazionarie.

Venerdì 8 aprile: rapido rinforzo dell'alta pressione e arrivo di aria mite sud-occidentale. Stabile su quasi tutta Italia e temperature in netto aumento.

Sabato 9 aprile: mattina stabile su gran parte d'Italia, aria più mite in arrivo da ovest. Instabilità in aumento tra pomeriggio e sera al nordovest con acquazzoni e temporali a tratti forti. Fenomeni isolati sul nordovest. Temperature in netto aumento.

Domenica 10 aprile: acquazzoni e temporali pomeridiani al nordest e medio Adriatico, stabile e soleggiato altrove. Clima mite.

Lunedì 11 aprile: alta pressione su tutta Italia, clima molto mite con diversi gradi oltre le medie del periodo.

