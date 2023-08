Meteo 7 giorni: la grande svolta Ã¨ vicina

Stiamo attraversando periodi particolarmente torridi, soprattutto al Nord e nelle aree tirreniche del centro, con l'intensificarsi dell'alta pressione subtropicale che domina il Mediterraneo occidentale.

È possibile che le temperature salgano ancora, toccando i 40-41°C in alcune zone interne del Centro e nella Val Padana. Tuttavia, emergono alcune significative variazioni, come menzionato nei giorni scorsi. Con l'avvicinarsi del weekend, l'anticiclone proveniente dal Nord Africa cederà il passo alle fresche correnti atlantiche, che potrebbero coinvolgere l'intera penisola. In meno di 48 ore, le temperature potrebbero crollare di 10-15°C su tutto il territorio, a cominciare dalle regioni settentrionali.

Il Sud sarà l'ultima area a vedere un calo delle temperature all'avvio della settimana seguente. Dopo i picchi di 38-40°C registrati questa settimana, le stime indicano temperature nell'ordine dei 25-28°C, nettamente più basse.

Il giorno della svolta sarà domenica 27 Agosto: il fronte freddo nord atlantico invaderà il nord e a seguire tutta Italia a suon di temporali e venti freschi.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Mercoledì 23 Agosto: verso l'apice del caldo intenso al nord e medio-alto Tirreno, punte di 39-40°C su Lazio, Toscana, Emilia. Afa sulle coste.

Giovedì 24 Agosto: anticiclone africano su tutta Italia, caldo diffuso e intenso al nord e lato tirrenico, picchi di 40°C. Afa serale su coste e pianure.

Venerdì 25 Agosto: caldo diffuso, temperature eccezionali al nord e medio-alto Tirreno. Afa su coste e pianure anche di sera.

Sabato 26 Agosto: lieve calo termico a partire dal nord Italia, caldo intenso e afoso al centro e al sud. Sereno ovunque in giornata, possibili primi temporali al nord in serata.

Domenica 27 Agosto: cedimento dell'alta pressione a partire dal nord Italia, rischio temporali intensi. Caldo intenso al sud, crollano le temperature al nord.

Lunedì 28 Agosto: più instabile al nord, possibili temporali in spostamento al centro. Temperature in calo ovunque di oltre 7-10°C.



Martedì 29 Agosto: aria fresca e gradevole su tutta Italia, definitivo calo termico anche al sud. Tempo instabile nel pomeriggio su colline e montagne.

