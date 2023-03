Meteo 7 giorni: la depressione lascerà spazio ad altro maltempo la prossima settimana?

Sempre più certezze sull'andamento meteorologico dei prossimi dieci giorni. Dopo il ciclone che porterà precipitazioni su tante nostre regioni fino al week-end (ve ne abbiamo parlato qui) diventa sempre più probabile un altro peggioramento ad opera delle correnti nord atlantiche!

Questo sarebbe un un vero colpo di scena, considerando che negli ultimi mesi dopo ogni rapido peggioramento abbiamo assistito a opprimenti e duraturi anticicloni. Questa volta il maltempo potrebbe essistere ancora a lungo, favorendo regioni duramente colpite dalla siccità come il nord ed il versante tirrenico.

Tutto merito del forte riscaldamento stratosferico avvenuto nei giorni scorsi, che sta causando il decentramento del vortice polare sull'Europa settentrionale e la Russia. L'aria gelida, dunque, invaderà questi settori già durante questa settimana e diverrà ancor più corposa ad inizio prossima settimana.

Proprio dal 6 marzo l'aria gelida potrebbe sfociare sull'Atlantico, originando una serie di depressioni atlantiche che si muoverebbero, con più facilità, verso il Mediterraneo. Ed ecco che potrebbe essere l'occasione giusta per tornare a fare i conti con le perturbazioni da ovest, ricche di piogge per il nord ed il lato tirrenico, e ricche di neve per i monti.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 2 marzo: instabilità sparsa al centro e al sud, residue piogge al nord con tendenza ad un esaurimento dei fenomeni Temperature stazionarie.

Venerdì 3 marzo: generalmente stabile al nord, depressione sul medio Tirreno con piogge e rovesci sparsi su gran parte del sud, in estensione nuovamente al centro. Possibile approfondimento della depressione in un ciclone dalle caratteristiche simil-tropicali.

Sabato 4 marzo: persistenza della depressione sul medio-basso Tirreno con annesso maltempo al sud.

Domenica 5 marzo: addensamenti sparsi al sud con rari residui fenomeni sui versanti tirrenici. Stabile al centro e al nord. Temperature stazionarie.

Lunedì 6 marzo: nuovo guasto a cominciare dal nord e dal centro Italia per l'avvicinarsi di correnti più umide e instabili occidentali. Ritornano le perturbazioni atlantiche! Temperature in aumento.

Martedì 7 marzo: maltempo diffuso al nord e centro Italia, temperature in calo e nevicate in montagna. Più asciutto sul medio-basso Adriatico e sul lato ionico.

Mercoledì 8 marzo: ulteriore peggioramento al nord, specie al Nordest, e sulle regioni tirreniche. Temperature in netto calo al nord e possibile calo della quota neve.

