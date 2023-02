Meteo 7 giorni: l'inverno da segni di vita dal week-end, tanta pioggia in vista!

Molto presto torneremo a parlare di piogge, temporali e nevicate dopo una lunghissima pausa anticiclonica che ha avvolto tutto lo Stivale per oltre 10 giorni. La perturbazione ampiamente preannunciata nei giorni scorsi è ormai confermata e sarà diretta sull'Europa occidentale dove porterà freddo e precipitazioni diffuse.

Sarà questa perturbazione a generare un rapido guasto anche sull'Italia nella seconda parte della settimana, in particolare da sabato 25 in poi: la depressione potrebbe intensificarsi ulteriormente nel mar Tirreno dando vita ad un vasto fronte ricco di piogge e acquazzoni che avvolgerebbe il centro Italia e gran parte del nord. Nel frattempo avremmo un forte aumento termico sulle regioni del sud e del medio-basso Adriatico, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Inoltre questa depressione potrebbe richiamare un nucleo molto freddo di origine artico-continentale la cui destinazione è ancora totalmente incerta. Gli aggiornamenti pomeridiani del modello americano GFS e dell'inglese UKMO mostrano una possibile traiettoria orientale, che tra domenica sera, lunedì e martedì prossimo porterebbe precipitazioni abbondanti al centro e al sud e nevicate copiose a quote bassissime sulle regioni centrali. Su questo aspetto si è ancora in alto mare, per cui saranno necessari approfondimenti nei prossimi giorni.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 21 febbraio: alta pressione su tutta Italia e temperature nuovamente in aumento da nord a sud con picchi fino a 20-21°C.

Mercoledì 22 febbraio: nubi in aumento al nord, stabile e soleggiato al centro e al sud. Temperature stazionarie.

GIovedì 23 febbraio: nubi e instabilità in aumento al nord e alto Tirreno. Piovaschi sparsi su Liguria, Piemonte, Lombardia, Sardegna. Stabile al sud e centro Italia. Temperature in aumento.

Venerdì 24 febbraio: depressione nel Mediterraneo occidentale, possibili piogge sparse su Sardegna, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia. Neve in alta quota. Netto aumento termico al sud con picchi superiori ai 22-23°C!

Sabato 25 febbraio: piogge sparse al nord e medio-alto Tirreno, stabile al sud con temperature pienamente primaverili (fino a 25°C!).

Domenica 26 febbraio: possibile netto guasto al centro e al nord Italia con piogge diffuse e nevicate abbondanti in montagna. Da verificare la possibilità di neve a quote basse al centro-nord. Piogge sparse al sud e calo termico graduale.

Lunedì 27 febbraio: molta incertezza su una possibile irruzione fredda artico-continentale che regalerebbe nevicate a bassissima quota. Ci ritorneremo nei prossimi aggiornamenti.

