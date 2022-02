Meteo 7 giorni: l'inizio di primavera si traveste d'inverno

L'inverno si è svegliato decisamente tardi nel Mediterraneo, come del resto era scontato dopo un clamoroso raffreddamento della stratosfera avvenuto tra gennaio e inizio febbraio. Lo "stratcooling", termine tecnico per indicare il raffreddamento stratosferico, ha potenziato notevolmente il vortice polare rendendo molto teso e coriaceo, incapace di estendersi fino alle basse latitudini. Ne è conseguito quasi un mese di clima a tratti gradevole e molto poco invernale.

Ora che il vortice polare sta perdendo colpi, ecco che le ondate di freddo tornano ad invadere le basse latitudini e finanche il Mediterraneo, dando vita ad una recrudescenza dell'inverno.

Mentre vi scriviamo è in atto una forte ondata di maltempo al centro e al sud, determinata da aria fredda artica che ha scavato una depressione nel Tirreno ricca di piogge e nevicate. La neve sta imbiancando l'Appennino centro-meridionale fino a quote molto basse, quasi a sfiorare la pianura tra Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia settentrionale. Il maltempo legato a questa perturbazione proseguirà fino alle prime ore di lunedì, in un contesto freddo e pienamente invernale.

Non è tutto: tra lunedì sera e martedì irromperà un altro nucleo freddo dai Balcani, questa volta proveniente dalla Russia.

Si tratta di aria fredda continentale che darà luogo ad acquazzoni e nevicate fino a bassissima quota sul medio-basso versante adriatico e al sud. Non escludiamo fioccate anche in pianura nel corso di martedì, primo giorno della primavera meteorologica.

In tutto questo il nord resterà ai margini del maltempo e vedrà spesso cieli sereni.

Il freddo continuerà ad essere protagonista nel corso della settimana, seppur con condizioni meteo più stabili tra mercoledì, giovedì e venerdì. Un nuovo peggioramento potrebbe palesarsi nel prossimo fine settimana, ma di questo ne parleremo in altri aggiornamenti.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Domenica 27 febbraio: maltempo diffuso al centro e al sud, con nevicate abbondanti in montagna, fino a bassissima quota su Abruzzo e Molise. Fiocchi a 400-600 metri su Campania, Puglia, Basilicata. Torna il Sole al nord.

Lunedì 28 febbraio: residuo maltempo al sud con venti sostenuti e freddi da nord. Nevicate sull'Appennino meridionale. Sereno al nord.

Martedì 1 marzo: nuovo rapido peggioramento sul basso Adriatico e al sud, possibili fiocchi di neve a bassissima quota su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata. Sereno al nord. Temperature in calo.

Mercoledì 2 marzo: soleggiato su quasi tutta Italia, ma clima freddo di notte e al mattino.

Giovedì 3 marzo: stabile su quasi tutta Italia, nubi in aumento dalla sera. Temperature stazionarie.

Venerdì 4 marzo: generalmente stabile e momentaneo aumento termico nelle massime.

Sabato 5 marzo: nuovo guasto ad opera di correnti fredde nord atlantiche, possibile ritorno della pioggia al nord e lato tirrenico.

