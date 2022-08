Meteo 7 giorni: l'estate si fa più movimentata! Almeno due perturbazioni in vista

È da poco cominciata la settimana di Ferragosto, la più attesa per le vacanze ma anche la più ricca di incertezze meteorologiche. Infatti dopo oltre due mesi di costante stabilità e poche piogge, ecco che l'andamento meteorologico diventa all'improvviso più variabile e dinamico grazie ad un cambio di circolazione atmosferico tra Atlantico ed Europa.

Nel corso dei prossimi sette giorni l'Italia farà i conti con almeno due perturbazioni, senza considerare i vari acquazzoni e temporali sparsi che interesseranno centro e nord negli altri momenti della settimana. I periodi di maggior instabilità saranno due: il primo tra 17 e 19 agosto, l'altro tra 21 e 22 agosto.

Il primo è senza dubbio il più probabile e confermato da tutti i modelli matematici. Si tratterà di una perturbazione atlantica ben organizzata che porterà maltempo diffuso al nord con rischio nubifragi (come accennato in questo articolo). Al tempo stesso porterà un improvviso e breve aumento delle temperature, a cui seguirà un netto crollo in brevissimo tempo (discusso approfonditamente in questo articolo).

Il secondo peggioramento più organizzato si manifesterà tra domenica 21 e lunedì 22, ad opera di aria più fresca e instabile proveniente dal centro Europa. Su quest'ultimo punto, tuttavia, ci sono ancora molte incertezze che andranno chiarite nei prossimi aggiornamenti.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 16 agosto: instabilità sparsa al nord e al centro Italia, più stabile al sud. Temperature in netto aumento sul Meridione.

Mercoledì 17 agosto: caldo africano al sud, ondata di maltempo in arrivo al nord specie su Alpi e nordovest con rischio temporali intensi e localmente violenti. Temperature in calo al nord, in forte aumento altrove.

Giovedì 18 agosto: caldo intenso al centro e al sud con picchi superiori ai 40°C nei settori interni. Maltempo al nord e medio Tirreno, rischio nubifragi su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia. Temperature in aumento al sud, stazionarie o in calo altrove.

Venerdì 19 agosto: maltempo in estensione al sud, instabilità persistente al nord. Caldo intenso al sud ma con calo termico dalla sera.

Sabato 20 agosto: miglioramento del tempo su gran parte d'Italia eccetto residui fenomeni al sud e basso Adriatico. Temperature in forte calo.

Domenica 21 agosto: tempo generalmente stabile al mattino, poi presunto nuovo peggioramento al nord. Temperature stazionarie.

Lunedì 22 agosto: instabilità in estensione al centro e al sud con annesso calo termico.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località