Meteo 7 giorni: l'Estate mediterranea su mezza Italia, ma l'Africa bussa alla porta

L'Estate mediterranea, che negli ultimi anni si è manifestata meno frequentemente, si fa sentire in questi giorni da nord a sud e pare proprio che così sarà anche nel prosieguo di settimana, seppur non ovunque.

Questo clima è dovuto alle correnti fresche provenienti dal nord Europa, che stabilizzano le temperature intorno ai valori medi della stagione. Questo fresco è particolarmente avvertibile di notte, da nord a sud, dato che il termometro scende facilmente al di sotto dei 20°C. Ma quanto potrà persistere questa condizione atmosferica piacevole? Nei giorni a venire, il nord e il sud mostreranno tendenze meteorologiche divergenti.

Come detto in precedenza, il sud Italia e la parte centro-meridionale dell'Adriatico saranno interessati da una massa d'aria fresca in alta quota, che avrà l'importante ruolo nel contrastare il caldo africano. Al contrario, il nord e le zone del medio-alto Tirreno saranno influenzate dalle correnti subtropicali, causando un innalzamento delle temperature. Così, tra il fine settimana e Ferragosto, potremmo rilevare temperature fino a 35-37°C al nord, in Toscana, nel Lazio e in Sardegna, mentre nel resto d'Italia le temperature saranno più miti, raramente oltre i 31-32°C durante il giorno nei settori interni.

Subito dopo Ferragosto il caldo tenderà ad intensificarsi anche sul Meridione, ma di questo ne parleremo nei prossimi editoriali.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Venerdì 11 Agosto: anticiclone su tutta Italia, aumento termico più marcato al nord. Sud Italia sotto l'influenza di deboli correnti fresche balcaniche.

Sabato 12 Agosto: isolati temporali su Alpi e Appennino centro-meridionale. Nucleo fresco in isolamento al sud, con clima gradevole. Più caldo al nord.

Domenica 13 Agosto: rari temporali sull'Appennino meridionale, clima più gradevole al sud, più caldo al nord.

Lunedì 14 Agosto: vigilia di Ferragosto generalmente stabile, tranne rari temporali al sud. Caldo in intensificazione al nord e alto Tirreno, caldo mediterraneo altrove.

Martedì 15 Agosto: Ferragosto stabile ovunque, caldo a tratti intenso nei settori interni del centro e al nord. Caldo nella norma al sud. Qualche temporale serale al nord, specie sulle Alpi.

Mercoledì 16 Agosto: anticiclone in rinforzo ovunque, temperature in aumento anche al sud.

Giovedì 17 Agosto: caldo africano su tutta Italia ma senza eccessi importanti. Temperature massime fino a 37°C nei settori interni.

