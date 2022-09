Meteo 7 giorni: l'estate giunge al termine, ma ci sarà MALTEMPO?

Il caldo e l'afa stanno finalmente abbandonando l'Italia sotto i colpi dei venti da nord, giunti dall'Artico, colmi di aria nettamente più fredda. In questo articolo abbiamo descritto il forte calo termico in atto lungo lo Stivale, a tratti davvero vertiginoso e rocambolesco!

Ma cosa succederà nei prossimi giorni? Ebbene le correnti fredde dai quadranti nord-orientali potrebbero persistere ancora a lungo, non rivelandosi una "toccata e fuga" come accaduto in altre circostanze. È probabile una loro persistenza per quasi tutta la prossima settimana, a discapito delle perturbazioni atlantiche che resteranno ben lontane dal Mediterraneo.

Insomma si preannuncia un periodo nettamente più fresco, a tratti freddo di notte, ma al tempo stesso ancora secco. L'assenza di piogge significative riguarderà principalmente il nord, mentre qualche rapido scroscio di pioggia potrebbe fare la sua comparsa sulle regioni adriatiche e al sud specie tra mercoledì e giovedì.

Notevoli le anomalie di temperatura previste a 1500 metri tra 20 e 24 settembre:

L'alta pressione delle Azzorre, protagonista principale dell'attuale discesa d'aria fredda nel Mediterraneo, resterà ben addossata all'Europa bloccando ogni tentativo d'intrusione instabile da ovest.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 18 settembre: venti freschi di maestrale e temperature in definitivo calo su tutta la penisola. Torna il Sole su gran parte del Paese, ma clima a tratti freddo all'alba!

Lunedì 19 settembre: qualche addensamento al nordest, sul lato adriatico e in Sicilia con qualche rapida pioggia. Stabile altrove. Temperature stazionarie.

Martedì 20 settembre: generalmente stabile su quasi tutta Italia eccetto qualche raro fenomeno al sud. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Mercoledì 21 settembre: possibile peggioramento a comincia dal medio Adriatico, in estensione entro sera al sud. Più secco al nord. Temperature in calo ovunque.

Giovedì 22 settembre: Piogge residue al sud, soleggiato altrove e clima molto fresco a tratti freddo di notte.

Venerdì 23 settembre: generalmente stabile su quasi tutta Italia eccetto isolati acquazzoni sulle isole maggiori. Temperature stazionarie.

Sabato 24 settembre: stabile su quasi tutta Italia, alta pressione addossata al Mediterraneo ma predominio delle correnti secche e molto fresche nord-orientali.

