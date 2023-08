Meteo 7 giorni: l'estate butta l'ultimo carico: punte di 41Â°C attese per lunedÃ¬ 21 agosto

L'ultima ondata di caldo intenso della stagione sta per entrare in scena, la più forte del mese di agosto, anche se decisamente inferiore come portata rispetto a quella di luglio.



E' però un tira e molla tra i modelli nel prevedere i picchi massimi dell'ondata: nelle emissioni di stamane la bolla calda appariva leggermente ridimensionata, negli ultimi aggiornamenti torna a spiccare qualche punta di 40-41°C (pur isolata) nella giornata di lunedì 21 agosto nelle zone del Lazio interno e molti valori di 37-38°C sempre al centro ma anche sull'Emilia-Romagna e qua e là anche tra est Lombardia e basso Veneto, ma anche tra Puglia e Lucania, così come in Sardegna.

Qui la mappa delle temperature previste al suolo alle 14 di lunedì 21 agosto:

Martedì 22 agosto la bolla calda africana appare ancora in gran forma ma l'aria fresca sul nord-ovest del Continente comincia ad organizzarsi, guardate i valori previsti a 1500m, spiccano i +28°C sulla Spagna e i +24°C sulle Alpi:

Poi per l'anticiclone comincerà una lenta implosione, già sul meridione tra mercoledì 23 e giovedì 24 la formazione di una "goccia" d'aria relativamente più fresca in quota potrebbe attivare i primi temporali appenninici, ma sarà nella notte su venerdì 25 che l'anticiclone subirà il primo vero ridimensionamento, grazie alla coda di un fronte freddo in transito a ridosso delle Alpi, che riuscirà a sfondare con la sua aria fresca anche sul catino padano, portanto temporali diffusi, anche temibili sulle alte pianure!

Sempre nel corso di venerdì si avvicinerà all'Italia una saccatura di quelle decise a stroncare la grande estate con un bel carico di rovesci e temporali, che favoriranno ovviamente un marcato calo termico. (Leggete a tal proposito la rubrica del meteo a 15 giorni).

Ecco intanto la mappa termica a 1500m che certifica per venerdì 25 l'attenuazione del caldo sul settentrione, ma di riflesso anche altrove, come si evince:

SINTESI PREVISIONALE sino a venerdì 25 agosto:

sabato 19 agosto: bello ovunque, scarso rischio di temporali anche nelle Alpi, temperature in aumento e caldo intenso al centro e sul nord-est.

domenica 20 agosto: ulteriore rialzo termico ovunque con punte di 38°C, sereno ovunque.

lunedì 21 agosto: il picco con 41°C attesi nelle zone interne del Lazio, 38-39°C in Toscana, 37°C in Sardegna, Puglia, Emilia-Romagna, basso Veneto e bassa Lombardia sud orientale, sereno ovunque.

martedì 22 agosto: primi temporali di calore nelle Alpi nelle ore pomeridiane o serali, isolati fenomeni anche in Appennino, per il resto soleggiato e sempre molto caldo con punte di 38-39°C.

mercoledì 23 agosto: sempre soleggiato, ma ulteriore aumento della tendenza temporalesca pomeridiana e serale nelle Alpi e in Appennino, lieve calo termico ovunque ma sempre caldo.

giovedì 24 agosto: fioritura di numerosi temporali su tutti i rilievi, specie del sud e sulle Alpi, per il resto ancora abbastanza soleggiato, un po' meno caldo ma sempre qualche punta di 35°C. Nella notte su venerdì temporali diffusi in Valpadana con calo termico anche sotto i 20°C nelle aree più colpite.

venerdì 25 agosto: al nord tempo variabile con qualche ulteriore rovescio qua e là, al centro e al sud abbastanza soleggiato ma con qualche spunto temporalesco sui rilievi nel pomeriggio-sera. Temperature in calo ovunque, più marcato al nord.