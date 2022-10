Meteo 7 giorni: l'Autunno ci riprova con la nuova settimana?

L'ottobrata proseguirà, senza alcun dubbio, per quasi tutta la settimana garantendo temperature molto miti e giornate stabili. Con la stabilità autunnale è lecito aspettarsi anche i primi banchi di nebbia stagionali, specie in Val Padana e nelle valli.

Da domenica, come anticipato in questo articolo, l'anticiclone potrebbe iniziare una fase di indebolimento che favorirebbe il ritorno di isolate note instabili. Nei giorni successivi è probabile l'arrivo di altri deboli impulsi atlantici che provocherebbero un cospicuo aumento delle nubi (specie al nord e sul lato tirrenico) e l'arrivo di nuove piogge sparse.

Al momento non si intravedono grandi ondate di maltempo quantomeno fino al 12-13 ottobre, bensì blandi fronti atlantici con precipitazioni irrisorie e disorganizzate. Solo localmente sulle isole maggiori potremmo osservare qualche fenomeno un po' più intenso a causa dei maggiori contrasti termici qui presenti.

Con l'indebolimento dell'anticiclone è da mettere in conto un generale e graduale calo delle temperature, su valori in linea con le medie del periodo. Pertanto andremo incontro ad una settimana complessivamente più autunnale.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 6 ottobre: stabile su quasi tutta Italia, possibile peggioramento in Sardegna per l'arrivo di una piccola e insidiosa depressione da ovest. Temperature stazionarie o in aumento lieve.

Venerdì 7 ottobre: stabile quasi ovunque, eccetto qualche rovescio su Sardegna e Sicilia. Temperature stazionarie.

Sabato 8 ottobre: generalmente stabile su tutta Italia con clima mite di giorno e più freddo di notte.

Domenica 9 ottobre: graduale indebolimento dell'anticiclone a partire dal nord e le isole. Aumentano le nubi e possibili deboli piogge al nordovest, Sardegna, Toscana, Sicilia. Temperature stazionarie.

Lunedì 10 ottobre: possibile graduale cedimento dell'anticiclone nel Mediterraneo. Nubi in aumento al nord e lato tirrenico, piogge sparse e deboli. Temperature stazionarie.

Martedì 11 ottobre: precipitazioni sparse sul lato tirrenico e le isole maggiori. Più asciutto altrove. Temperature in lieve calo.

Mercoledì 12 ottobre: poche variazioni, un po' di nubi al nord e lato tirrenico con condizioni meteo tipicamente autunnali. Non sono previste piogge significative. Temperature in lieve calo.

