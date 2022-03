Meteo 7 giorni: l'assaggio di primavera sarà spazzato via dal FREDDO dell'est

Le temperature sono in graduale aumento su tutta Italia grazie all'invasione di aria più tiepida di origine sub-tropicale, trascinata sul Mediterraneo da un promontorio di alta pressione nordafricana che mancava alle nostre latitudini da oltre un mese.

L'anticiclone sta sovrastando tutta Italia e lo farà almeno fino a venerdì: il tempo sarà prevalentemente stabile, eccetto qualche rara pioggia sul nordovest e a ridosso dell'Appennino meridionale, ma parliamo di fenomeni davvero irrisori. La perturbazione atlantica, attualmente responsabile del richiamo mite sull'Italia, non riuscirà a raggiungere lo Stivale.

Tuttavia il bel tempo ed il tepore non dureranno a lungo: dopo aver assaporato temperature fino a 18-20°C a metà settimana, con altissima probabilità torneremo a fare i conti con le freddissime correnti dell'est Europa, come già accennato in questo articolo.

Le temperature massime previste mercoledì 16:

Le temperature crolleranno da nord a sud, ma in modo più significativo sul versante adriatico che potrebbe nuovamente fare i conti con qualche nevicata a bassissima quota (nel periodo tra 20 e 23 marzo).

Purtroppo proseguirà il periodo di siccità al nord e sull'alto Tirreno per tutto il periodo in esame. Con la presenza di correnti fredde orientali è facile imbattersi in fenomenologia (comunque scarsa) sulle regioni del sud e del lato adriatico, mentre il nord è sovrastato da aria più stabile e secca.

Il calo termico sarà sostanzioso per tutta Italia, con valori inferiori alle medie del periodo fino a 8-9°C!

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 15 marzo: anticiclone sempre più forte su gran parte d'Italia, temperature in aumento netto al centro e al sud. Tempo stabile e soleggiato, eccetto addensamenti sul nordovest con pioviggini isolate.

Mercoledì 16 marzo: stabile su gran parte d'Italia, nubi medio-alte sul lato tirrenico e al nord ma senza fenomeni. Temperature in ulteriore aumento ovunque.

Giovedi 17 marzo: generalmente stabile da nord a sud, temperature stazionarie.

Venerdì 18 marzo: venti in rotazione dai quadranti nord-orientali, primi cenni di instabilità al sud e sul basso Adriatico. Temperature in calo.

Sabato 19 marzo: piogge e rovesci sparsi al sud, soleggiato al centro e al nord. Venti in rinforzo di grecale. Calo delle temperature ovunque.

Domenica 20 marzo: giorno dell'equinozio di primavera con possibile irruzione fredda dai Balcani verso il medio-basso adriatico e il sud. Piogge e acquazzoni sparsi, con neve a bassa quota tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata. Stabile al nord e medio-alto Tirreno. Temperature in netto calo.

Lunedì 21 marzo: insistono fredde correnti nord-orientali con nevicate sparse a bassissima quota sul basso Adriatico e al sud. Più stabile altrove. Clima freddo e pienamente invernale.

