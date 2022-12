Meteo 7 giorni: l'anticiclone prende per mano l'Italia quasi tutta la settimana!

L'anticiclone africano si sta rapidamente espandendo verso il Mediterraneo e sarà proprio qui che proverà a piantare le proprie radici per quasi tutta la settimana entrante. Faranno eccezione solo due giornate: quelle di mercoledì 21 e giovedì 22 quando transiterà un rapido cavo d'onda dall'Atlantico a cui sarà legata un po' di nuvolosità e qualche pioggia.

Questo peggioramento sarà davvero rapido e di poco conto, ma comunque potrebbe regalare piogge dapprima al nord e a seguire anche sul medio-basso Tirreno, come già descritto in questo articolo.

A seguire l'alta pressione farà ancora la voce grossa su tutta Italia e potrebbe rafforzarsi ulteriormente specie al sud. Dalle ultime emissioni modellistiche si ipotizzano geopotenziali simil-estivi per le regioni del sud tra 24 e 25 dicembre. Ovviamente non farà caldo come in estate, ma le temperature massime potrebbero portarsi indicativamente tra i 15 e i 20°C sul Meridione e le isole maggiori. Più freddo al nord dove nubi basse e nebbie direbbero la loro per buona parte della settimana.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 19 dicembre: anticiclone su tutta Italia e tempo stabile ovunque. Nebbioso al nord e nelle valli.

Martedì 20 dicembre: stabile su tutta Italia, nebbie su pianure e valli, nubi basse sulle coste. Soleggiato in montagna! Temperature in aumento.

Mercoledì 21 dicembre: blanda perturbazione in arrivo. Nubi in aumento al nord con piogge sparse su Liguria, Lombardia, Alpi occidentali, in rapida estensione al nordest e Toscana. Dalla sera miglioramento da ovest. Temperature in calo.

Giovedì 22 dicembre: fenomeni residui sul medio-basso Tirreno, in rapida attenuazione in giornata. Stabile al nord. Temperature stazionarie.

Venerdì 23 dicembre: anticiclone su tutta Italia e assenza di piogge. Nebbie protagoniste su valli e pianure. Temperature stazionarie.

Sabato 24 dicembre: vigilia di Natale in compagnia dell'alta pressione. Nebbie e nubi basse al nord con clima molto freddo di notte.

Domenica 25 dicembre: Natale all'insegna della stabilità su gran parte d'Italia. Solite nebbie e nubi basse al nord, più soleggiato al Meridione. Temperature in aumento.

