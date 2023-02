Meteo 7 giorni: l'anticiclone farà spazio alle piogge? Solo su alcune regioni

C'è spazio anche per la pioggia nel corso dei prossimi sette giorni, ma solo su alcune regioni stando all'evoluzione meteo ipotizzata dai principali centro di calcolo. L'affondo freddo di cui tanto vi abbiamo parlato negli ultimi giorni è ormai delineata e avrà come obiettivo i settori occidentali del Mediterraneo, ovvero Baleari, Francia e penisola iberica. L'Italia si ritroverà ai margini del maltempo in questa prima fase del peggioramento e addirittura verrà attraversata da un poderoso richiamo di aria tiepida sub-tropicale (ve ne abbiamo ben parlato in questo articolo).

Tra 23 e 25 febbraio è atteso l'affondo freddo sul Mediterraneo occidentale: al nord Italia e Sardegna avremo un aumento delle nubi con piogge sparse, mentre al sud e medio Adriatico il tempo sarà stabile e addirittura molto mite. L'apice delle alte temperature è atteso sabato 25, come potete vedere nella mappa delle temperature massime previste:

Tra sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 è probabile un graduale avvicinamento della perturbazione verso lo Stivale dopo che avrà portato tanto maltempo sulla penisola iberica e la Francia. Contemporaneamente questa perturbazione potrebbe essere alimentata da aria molto fredda artico-continentale proveniente dalla Scandinavia, la quale favorirebbe un deciso calo termico su tutto il nord Italia. Le piogge potrebbero avvolgere gran parte del nord, la Sardegna e il medio-alto Tirreno in una situazione tipicamente tardo autunnale. Insomma le piogge potrebbero tornare a bagnare le regioni del nord e dell'alto Tirreno dopo una lunga siccità! Questa è al momento l'ipotesi più accreditata.

La neve potrebbe farsi vedere prevalentemente in montagna e solo nel prossimo week-end potrebbe mostrarsi a bassa quota al nord, ma su questo punto dovremo necessariamente tornarci nei prossimi aggiornamenti.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 20 febbraio: un po' di maestrale sul medio-basso Adriatico, addensamenti sparsi su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia. Torna il sereno sul lato tirrenico. Temperature in calo generale momentaneo.

Martedì 21 febbraio: alta pressione su tutta Italia e temperature nuovamente in aumento da nord a sud con picchi fino a 20-21°C.

Mercoledì 22 febbraio: nubi in aumento al nord, stabile e soleggiato al centro e al sud. Temperature stazionarie.

GIovedì 23 febbraio: nubi e instabilità in aumento al nord e alto Tirreno. Piovaschi sparsi su Liguria, Piemonte, Lombardia, Sardegna. Stabile al sud e centro Italia. Temperature in aumento.

Venerdì 24 febbraio: depressione nel Mediterraneo occidentale, possibili piogge sparse su Sardegna, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia. Neve in alta quota. Netto aumento termico al sud con picchi superiori ai 22-23°C!

Sabato 25 febbraio: piogge sparse al nord e medio-alto Tirreno, stabile al sud con temperature pienamente primaverili (fino a 25°C!).

Domenica 26 febbraio: netto peggioramento al nord con piogge diffuse. Possibili nevicate a bassa quota. Peggiora anche su Sardegna, Toscana, Lazio. Stabile al sud. Temperature in netto calo al nord.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località