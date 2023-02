Meteo 7 giorni: l'anticiclone farÃ  la voce grossa, ma poi possibili sorprese!

Pochi dubbi sulla settimana in arrivo: l'anticiclone sarà unico grande protagonista della scena italiana e porterà ad un inevitabile aumento delle temperature già approfondito in questo articolo.

Oltre alle alte temperature avremo anche cieli sereni quasi ovunque almeno fino a sabato 18 febbraio. Anche sulle pianure i cieli si presenteranno spesso sereni, soprattutto al nord e in montagna. Le nebbie saranno molto localizzate e concentrate nelle ore notturne e le primissime ore del mattino su valli e pianure. Insomma non c'è traccia di nubi e di piogge nel corso dei prossimi sette giorni.

Ma quando potremo assistere ad un cambiamento? Come già anticipato in questo articolo dovremo attendere, con alta probabilità, la terza decade di febbraio per osservare modifiche sulla circolazione delle masse d'aria nella sinottica euro-atlantica. In particolare dopo il 20 febbraio potrebbe verificarsi un arretramento dell'anticiclone delle Azzorre in Atlantico, con conseguente discesa di aria fredda artica sull'Europa settentrionale e orientale: questo passaggio sarebbe indispensabile per rigenerare un serbatoio freddo a pochi passi dal Mediterraneo, dopo che l'anticiclone in questi giorni spazzerà via ogni traccia del freddo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 13 febbraio: piogge isolate su Calabria e Sicilia al mattino, in rapido esaurimento nel corso della giornata. Stabile altrove, un po' di maestrale sul basso Adriatico.Temperature in lento aumento.

Martedì 14 febbraio: stabile su tutta Italia, l'anticiclone porterà temperature via via più alte!

Mercoledì 15 febbraio: stabile grazie all'alta pressione distesa su tutta Italia. Notti molto fredde e rischio gelate, più tiepido di giorno.

Giovedì 16 febbraio: non si notano grandi cambiamenti. Anticiclone protagonista su tutta Italia e temperature in aumento nei valori massimi.

Venerdì 17 febbraio: giornata stabile grazie all'alta pressione. Temperature in ulteriore aumento da nord a sud.

Sabato 18 febbraio: poche variaizoni, l'anticiclone persiste sul Mediterraneo e l'Europa centrale. Temperature stazionarie.

Domenica 19 febbraio: alta pressione imponente su tutta Italia, temperature in ulteriore aumento e clima simil-primaverile.

