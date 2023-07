Meteo 7 giorni: l'anticiclone africano si impossessa dell'Italia, ma con delle eccezioni!

Luglio procede spedito verso quella che potrebbe rivelarsi la più intensa ondata di caldo di questa stagione, una delle più calde degli ultimi anni. Nel cuore del mese vivremo giornate sempre più calde e afose, a tratti insopportabili soprattutto per il sud, come già anticipato in questo articolo.

I primi caldi africani saranno ben evidenti già nel corso di questo week-end, ma si tratterà solo delle primissime fasi dell'ondata calda. Nel corso della prossima settimana il caldo crescerà sensibilmente su tutto il centro, il sud e le isole maggiori, mentre il nord potrebbe vivere un lieve calo delle temperature a cui però andranno ad aggiungersi i temporali.

Al momento possiamo stimare l'apice del caldo africano tra mercoledì 12 e sabato 15: su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Molise potremo sfiorare temperature clamorose ed eccezionali vicine ai 42-43°C, con isolati picchi anche di 44°C nei settori interni e pianeggianti, lontani dal mare. Ad esempio aree come il foggiano e il catanese potrebbero seriamente raggiungere temperature da record.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Domenica 9 Luglio: stabile ovunque e caldo in intensificazione da nord a sud. Massime fino a 36°C in Val Padana, punte di 40°C in Sardegna.

Lunedì 10 Luglio: caldo intenso in tutto il Paese, con punte di 40°C sulle isole principali. Il tempo rimane stabile ovunque.

Martedì 11 Luglio: grande caldo afoso su tutta Italia, punte di 40-41°C su Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Abruzzo. Afa anche di sera. Isolati temporali serali al nord, specie su Alpi e Prealpi.

Mercoledì 12 Luglio: caldo clamoroso al centro, al sud e sulle isole. Possibili punte di 42-43°C nei settori interni. Temporali al nord e temperature in lieve calo.

Giovedì 13 Luglio: caldo diffuso specie al centro e al sud, temperature fino a 42°C nei settori interni. Instabile al nord con temporali localmente violenti.

Venerdì 14 Luglio: il caldo diventa eccezionale al sud e sulle isole maggiori. Caldo meno intenso al nord e rischio temporali.

Sabato 15 Luglio: rischio caldo storico al sud (da confermare), caldo anche altrove e tempo prevalentemente stabile.

