Meteo 7 giorni: l'anticiclone africano non ce la fa, ci saranno sorprese

La calura estrema percepita per quasi tre settimane al centro, al sud e sulle isole maggiori sembra davvero un lontano ricordo. Le temperature sono tornate su valori consoni all'Estate mediterranea, calde senza eccessi di giorno e gradevoli di notte.

Questa "normalità" raggiunta con grandi difficoltà durerà per pochi giorni, tra alti e bassi. Nel week-end il caldo tornerà ad aumentare su tutta Italia, in particolare al sud e sulle isole, dove irromperanno correnti più calde nord-africane trascinate inesorabilmente da un blando anticiclone delle Azzorre. Sia chiaro, saremo ben lontani dal caldo estremo dei giorni scorsi! Le massime infatti non dovrebbero superare i 35-36°C nei settori interni.

Ma concluso il week-end e dopo un lunedì di transizione, ecco che irromperà il mese di Agosto con delle novità davvero clamorose. L'ultimo mese dell'Estate meteorologica potrebbe aprire i battenti con un'ondata di fresco nord-atlantico che farebbe precipitare le temperature su tutta Italia tra 3 e 6 Agosto. Oltre al calo termico arriverebbero forti temporali, grandinate e venti sostenuti. Un vero e proprio crack dell'Estate, nel pieno del Solleone.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Sabato 29 Luglio: temporali in arrivo su Alpi, Prealpi e Nordovest. Stabile altrove, caldo in aumento al centro-sud e sulle isole maggiori.

Domenica 30 Luglio: temporali sparsi al nord, specie al Nordest, tra pomeriggio e sera, stabile altrove, alta pressione delle Azzorre in rinforzo. Più caldo solo sulle isole maggiori e al sud, con punte fino a 35-37°C.

Lunedì 31 Luglio: ultimo giorno di Luglio con tempo generalmente stabile, eccetto qualche veloce temporale pomeridiano al nord. Temperature in nuovo calo, debole maestrale in Puglia.

Martedì 1 Agosto: temporali sparsi al nord, stabile altrove con caldo senza grandi eccessi.

Mercoledì 2 Agosto: instabilità crescente al nord, specie su Alpi e Prealpi. Caldo altrove, con punte di 35°C.

Giovedì 3 Agosto: ondata di fresco in arrivo a partire dal nord Italia. Piogge, temporali e grandinate in arrivo con forte calo termico. Ultime ore di caldo (non estremo) al sud.

Venerdì 4 Agosto: maltempo in estensione a gran parte d'Italia. Rischio temporali intensi e grandinate. Temperature in forte calo ovunque.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località