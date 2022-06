Meteo 7 giorni: l'anticiclone AFRICANO ci ritenta, ma con quali effetti?

La depressione ricca di aria fresca e temporali che ha colpito l'Italia negli ultimi due giorni si sta pian piano dirigendo verso est, ovvero verso la penisola balcanica, sotto la spinta dell'anticiclone.

Il promontorio anticiclonico sub-tropicale tenderà nuovamente ad espandersi verso l'Italia sin da questo fine settimana, favorendo un netto miglioramento del tempo ed un graduale aumento delle temperature a cominciare dal nord Italia e l'alto Tirreno.

Resteranno ai margini il sud ed il basso Adriatico almeno fino ad inizio prossima settimana, grazie alla persistenza di modesti e gradevoli venti di maestrale.

Le carte in tavola però cambieranno nella seconda metà della prossima settimana, specie tra 16 e 18 giugno: l'alta pressione africana diverrà via via sempre più invadente nel Mediterraneo centrale, iniettando aria ben più calda a tutte le quote.

Ne conseguirà un deciso aumento delle temperature ed il ritorno dell'afa su tutto il nord e buona parte del lato tirrenico.

Le temperature inizieranno ad aumentare anche al sud e sul lato adriatico, riportandosi oltre le medie del periodo. Eloquenti le temperature massime previste giovedì 16, fino a 37°C in pianura Padana:

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 11 giugno: anticiclone in netto rinforzo al nord e al centro con temperature in aumento. Maestrale in arrivo al sud e clima più gradevole.

Domenica 12 giugno: stabile e soleggiato ovunque, temperature in aumento ovunque ma in maniera particolare al nord e sul lato tirrenico. Maestrale al sud e basso Adriatico. Di seguito le piogge totali previste nei prossimi 6 giorni, in gran parte concentrate tra sabato e domenica:

Lunedì 13 giugno: generalmente stabile su tutta Italia, anticiclone in espansione anche sulle regioni del sud e vento in graduale attenuazione.

Martedì 14 giugno: stabile su quasi tutta Italia, eccezion fatta per temporali sparsi sui monti e in pianura Padana. Caldo in aumento ma senza eccessi.

Mercoledì 15 giugno: anticiclone nel Mediterraneo centro-occidentale, Italia ai margini del grande caldo.

Giovedì 16 giugno: anticiclone africano in netto rinforzo ovunque, caldo fino a 37°C al nord. Temperature in aumento anche al centro e al sud.

Venerdì 17 giugno: tempo stabile e pienamente estivo. Gran caldo e afa al nord, possibili picchi di 37-38°C. Caldo in aumento anche al centro e al sud.

