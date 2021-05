Meteo 7 giorni: l'alta pressione tenterà di prendere possesso dell'Italia

La fase instabile e fresca che stiamo sperimentando durerà sino al week-end, poi pur tra qualche disturbo, si scorge l'intervento almeno temporaneo di un cuneo anticiclonico, che dovrebbe riuscire a rintuzzare gli attacchi dell'aria fresca atlantica, regalando qualche giorno di relativa stabilità.



Andiamo però con ordine: si attende ormai il passaggio del fronte tra venerdì pomeriggio e sabato mattina per chiudere questo capitolo piovoso e temporalesco. Ecco infatti la sequenza che ci mostra le precipitazioni previste tra il pomeriggio e la serata di venerdì 14 secondo il nostro modello, dalla quale si evince che i fenomeni più intensi sono attesi sul nord-est e le regioni centrali tirreniche:

Si tratterà di un passaggio molto veloce, perchè già nella mattinata di sabato 14 tutta la fenomenologia traslerà verso levante, interessando ormai solo marginalmente il nostro meridione, l'estremo nord-est e il medio Adriatico, come si denota dalla mappa seguente:

Domenica 15 le correnti ruoteranno da ovest, spingendo ancora un po' di nuvolaglia tra Lazio e Toscana, associata a qualche piovasco, ma lasciando in pace e con prevalenza di sole il resto del Paese, come vediamo qui sotto:

Il cuneo anticiclonico che dovrebbe intervenire entro martedì determinerà una progressiva rotazione delle correnti dai quadranti nord-occidentali e una localizzazione dell'instabilità sulle zone interne del centro e del sud, come si nota in questa mappa:

Da mercoledì in poi ecco affacciarsi le giornate migliori e più stabili del periodo con temperature in rialzo.



IL TEMPO IN SINTESI sino a giovedi 20 maggio:

venerdì 14 maggio: molte nubi al nord e sulle centrali tirreniche e la Sardegna con piogge e rovesci, più sporadici al nord-ovest, peggiora su Campania e resto del sud entro sera. Temperature in calo.



sabato 15 maggio: al mattino nubi e piogge residue al sud e sul medio Adriatico, tempo in miglioramento invece sul resto d'Italia, salvo residui addensamenti sull'estremo nord-est, altrove schiarite, nel pomeriggio locali temporali sulle zone interne appenniniche del centro e del sud. Temperature in lieve rialzo.

domenica 16 maggio: bella giornata al nord e sul meridione, annuvolamenti invece tra Lazio e Toscana con qualche piovasco o rovescio, un po' di nubi ma prevalenza di sole sul resto del centro. Temperature in lieve calo al centro, stabili altrove.

lunedì 17 maggio: nuvolaglia al nord con locali rovesci in trasferimento da ovest verso est, altrove bel tempo. Temperature in lieve calo al nord.



martedì 18 maggio: instabile lungo la dorsale appenninica del centro e del sud con locali temporali pomeridiani. Temperature in aumento.



da mercoledì 19 a giovedì 20 maggio: bel tempo quasi ovunque, temperature in moderato aumento e clima quasi estivo.