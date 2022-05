Meteo 7 giorni: l'alta pressione farà IMPENNARE le temperature, poi altro guasto?

L'Italia sta facendo i conti con un nucleo d'aria fresca arrivato a metà settimana e che fatica enormemente ad abbandonare il Mediterraneo. Il motivo è molto semplice: questa massa d'aria più fresca e fortemente instabile è isolato nel "mare nostrum", letteralmente circondata da aree con pressione più alta. In questo caso le perturbazioni si rivelano molto lente e persistono per più giorni nei medesimi settori.

Dopo vari giorni di rovesci e temporali, che sono riusciti in parte a premiare zone bisognose di pioggia, l'instabilità andrà man mano scemando proprio con l'avvio della nuova settimana.

L'alta pressione delle Azzorre si rinforzerà nettamente a cominciare dal nord e via via anche sulle regioni del centro e del sud nella prima parte della prossima settimana. Già da lunedì il bel tempo riconquisterà tutto il nord, poi toccherà anche al centro e al sud tra mercoledì e giovedì. Fino a quel momento saranno ancora possibili rovesci e temporali specie sui settori tirrenici.

Durante la settimana le temperature aumenteranno a tutte le quote, come si evince dalle anomalie di temperatura a 1500 metri:

Con l'avvento dell'alta pressione torneranno a salire fortemente le temperature, fino a portarsi su valori pressoché estivi da nord a sud! Da mercoledì le temperature toccheranno i 28-30°C in pianura Padana, poi da giovedì tali temperature saranno registrate anche nelle zone interne del centro e del sud.

Questo caldo fuori stagione persisterà fino a sabato, dopodiché la colonnina di mercurio potrebbe nuovamente scendere a causa di correnti più fresche atlantiche che potrebbero anche riportare tanta instabilità a partire dal nord Italia.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 9 maggio: instabilità diffusa al centro e al sud, specie su Sicilia e Calabria. Isolati temporali al nord specie sui rilievi e colline. Temperature in lieve aumento.

Martedì 10 maggio: migliora al nord, ancora instabilità pomeridiana sul lato tirrenico e al sud. Alta pressione delle Azzorre in netto rinforzo al nord. Temperature in aumento.

Mercoledì 11 maggio: alta pressione in rinforzo su tutta Italia, isolati temporali sull'Appennino centro-meridionale. Temperature in aumento, picchi di 28°C al nord.

Giovedì 12 maggio: isolati temporali possibili in Sicilia, altrove anticiclone sempre più forte e temperature in aumento.

Venerdì 13 maggio: instabilità disorganizzata all'estremo sud, altrove tempo stabile e soleggiato. Temperature estive da nord a sud con picchi di 30°C.

Sabato 14 maggio: stabile al sud, tempo in graduale peggioramento al nord per l'arrivo di correnti più fresche nord atlantiche. Temperature stazionarie.

Domenica 15 maggio: instabilità via via più presente non solo al nord ma anche al centro Italia. Temperature in calo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località