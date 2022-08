Meteo 7 giorni: l'alta pressione ci riprova, ma i TEMPORALI non mancheranno

Un blando declino della pressione nel Mediterraneo favorirà un ritorno dei temporali su tante nostre regioni nel corso del fine settimana, dopodiché l'instabilità si concentrerà principalmente al nord tra la fine del mese e l'inizio di settembre. L'alta pressione, infatti, tenderà gradualmente a rinforzarsi proprio sul finire di agosto, portando i suoi massimi effetti sulle regioni meridionali.

Il momento di maggior instabilità è atteso tra sabato 27 e domenica 28, quando numerosissimi temporali riusciranno ad interessare il nord e le aree interne del centro e del sud. Il versante adriatico sarà quello più coinvolto dai temporali, dove non escludiamo isolate forti grandinate e forti raffiche di vento. Andrà meglio sulle coste tirreniche.

Tra lunedì 29 e mercoledì 31 l'alta pressione si affaccerà al sud mentre i temporali potranno ancora interessare il nord, soprattutto su monti e colline.

Un altro consistente peggioramento, approfondito già in questo articolo, è previsto tra 1 e 2 settembre. Il flusso instabile atlantico potrebbe intensificarsi fino a degenerare in una forte ondata di temporali sulle regioni settentrionali, mentre sull'Italia meridionale avremo un aumento delle temperature in condizioni di stabilità.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 27 agosto: rovesci e temporali disorganizzati da nord a sud, specie nei settori interni. Temperature in lieve aumento.

Domenica 28 agosto: temporali e acquazzoni pomeridiani diffusi da nord a sud, specie su monti e colline e sul lato adriatico. Più stabile sulle coste tirreniche. Temperature in lieve aumento.

Lunedì 29 agosto: persiste l'instabilità pomeridiana e serale al nord, specie su monti e colline. Più stabile al centro e al sud. Temperature in aumento.

Martedì 30 agosto: acquazzoni e temporali diffusi al nord, localmente intensi in Val Padana. Isolati fenomeni nei settori interni del centro e raramente al sud. Stabile e caldo sulle coste, ma senza eccessi.

Mercoledì 31 agosto: l'estate meteorologica si chiude con l'instabilità ben presente al nord e al centro, specie su colline, monti e aree interne lontane dal mare. Temperature in aumento ovunque, specie al sud.

Giovedì 1 settembre: autunno meteorologico al via con possibile maltempo al nord, rari fenomeni al centro. Più stabile al sud. Temperature in generale calo.

Venerdì 2 settembre: maltempo al nord con piogge e temporali specie al nord-est. Fenomeni sparsi al centro Italia, più stabile al sud.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località