Meteo 7 giorni: l'alta pressione ci prova, ma FREDDO e NEVE sono dietro l'angolo

L'alta pressione è tornata ad essere protagonista nel Mediterraneo, come non accadeva da oltre un mese. Si tratta di un ritorno sicuramente ben voluto in tante regioni, soprattutto al sud e sul lato tirrenico duramente colpite dalle piogge nel corso delle ultime settimane.

Ma quanto durerà effettivamente l'anticiclone? La settimana si rivelerà in gran parte stabile, quantomeno sino a venerdì, eccetto isolati addensamenti sul lato adriatico originati da refoli freddi che riusciranno a valicare i Balcani e tuffarsi nel mare nostrum. Il tempo, tuttavia, sarà stabile da nord a sud grazie all'invadenza anticiclonica.

Certamente farà freddo, soprattutto nelle ore di buio, grazie a fenomeni come l'irraggiamento e le inversioni termiche che regaleranno minime di tutto rispetto in pianura e nelle valli.

Con la stabilità e l'irraggiamento notturno torneranno anche le nebbie grazie alla condensazione dell'umidità a temperature molto basse. Foschie e nebbie saranno sempre più presenti in pianura Padana e nelle valli, soprattutto a partire da mercoledì.

Nella mappa seguente potete osservare il soleggiamento previsto nella giornata di giovedì, quasi assente in pianura Padana a causa delle nebbie persistenti o di una nuvolosità medio-bassa (intorno a 300-600m di quota), più generoso altrove e specie al sud:

La stabilità, tuttavia, potrebbe non durare a lungo! Nel corso del fine settimana aumentano sempre più le possibilità della prima irruzione fredda artico-continentale, ovvero proveniente dal nordest Europa (come già anticipato in questo articolo).

Una prima avvezione fredda, meno intensa, potrebbe coinvolgere l'Italia tra sabato 18 e lunedì 20, con maggiori effetti sul lato adriatico e al sud, mentre il nord e l'alto Tirreno resterebbero ai margini del maltempo:

Poi una 2° avvezione ancora più fredda (quasi gelida!) potrebbe coinvolgere l'Italia dal 23 dicembre.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 14 dicembre: stabile su gran parte d'Italia ma clima molto freddo specie di notte e all'alba. Alta pressione in rinforzo su tutto il nord. Isolati addensamenti su Abruzzo, Molise, Puglia. Temperature stazionarie.

Mercoledì 15 dicembre: infiltrazioni fredde da est sotto l'anticiclone delle Azzorre, in rinforzo su tutta l'Europa centro-occidentale. Stabile su quasi tutta Italia eccetto isolati addensamenti quasi del tutto sterili sul lato adriatico e al sud. Tornano le nebbie in Val Padana. Temperature in calo nelle minime.

Giovedì 16 dicembre: stabile su quasi tutta Italia, eccetto rari fenomeni al sud. Clima freddo specie di notte. Temperature stazionarie.

Ecco i valori minimi attesi all'alba:

Venerdì 17 dicembre: alta pressione al centro e al nord, isolati fenomeni al sud legati all'aria fredda proveniente dai Balcani. Nebbie in pianura Padana. Temperature stazionarie.

Sabato 18 dicembre: irruzione fredda in arrivo dai Balcani verso le regioni adriatiche. Nubi in aumento e possibili piogge diffuse con neve fino in collina al centro Italia. Rapidi fenomeni anche al nord, peggiora nettamente al sud. Temperature in netto calo.

Domenica 19 dicembre: forte guasto al centro e al sud, con neve a quote via via sempre più basse specie sul lato adriatico. Fiocchi di neve probabili a quote bassissime su Marche, Abruzzo e Molise. Stabile ma freddo al nord. Temperature in calo.

Lunedì 20 dicembre: persiste il maltempo al sud, graduale attenuazione dei fenomeni al centro. Temperature stazionarie.

