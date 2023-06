Meteo 7 giorni: Italia nel mirino di altro maltempo!

L'alta pressione sub-tropicale ha lasciato spazio ad un anticiclone meno coriaceo e parecchio meno caldo, il quale sembra destinato a scricchiolare, e non poco, a partire da venerdì.

Una nuova perturbazione atlantica interesserà l'Italia tra venerdì 30 Giugno e domenica 2 Luglio, proprio all'esordio del secondo mese dell'Estate meteorologica. Insomma l'impianto barico venuto su da oltre tre mesi continua a dire la sua e impedisce agli anticicloni di impossessarsi dell'Italia per lunghi periodi di tempo.

Venerdì il tempo peggiorerà sensibilmente su gran parte del nord stante l'ingresso di questo fronte temporalesco da ovest. Ci aspettiamo l'arrivo di temporali diffusi e intensi, localmente ricchi di grandine, piogge a carattere di nubifragio e forti colpi di vento. Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia sono le regioni più indiziate nel ricevere i forti fenomeni. Nel week-end avremo altra instabilità sparsa, in estensione anche a centro e sud Italia. Nel frattempo le temperature scenderanno di qualche grado.

Come se non bastasse un altro fronte instabile potrebbe attraversare l'Italia tra 3 e 4 Luglio, come già descritto in questo articolo!

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Mercoledì 28 Giugno: temporali notturni probabili al nord, in Val Padana. Fenomeni sparsi nel pomeriggio in Appennino, specie Marche e Abruzzo. In serata altri acquazzoni e temporali sparsi in Val Padana. Sereno ed Estate piena al sud. Caldo nella norma.

Giovedì 29 Giugno: temporali e acquazzoni al nord, specie a ridosso di Alpi e Prealpi. Sereno su centro e sud. Temperature stazionarie.

Venerdì 30 Giugno: forte peggioramento al Nordovest, in arrivo un fronte temporalesco dalla Francia. Rischio grandinate e nubifragi. Stabile e caldo al sud.

Sabato 1 Luglio: temporali diffusi al nord, qualche acquazzone anche al centro Italia. Stabile e caldo al sud. Temperature in calo a partire dal nord.

Domenica 2 Luglio: fenomeni sparsi residui al Nordest e sul versante adriatico. Tempo destinato a migliorare momentaneamente.

Lunedì 3 Luglio: breve pausa al mattino, possibile nuovo guasto entro sera al nord per l'avanzata di un altro fronte temporalesco dalla Francia.

Martedì 4 Luglio: instabile al nord e centro Italia, con temporali e acquazzoni. Temperature in lieve calo.

