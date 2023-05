Meteo 7 giorni: Italia immersa in una lacuna barica, ecco cosa succederà

Non c'è l'ombra di vere e proprie alte pressioni sul Mediterraneo in questo finale di Maggio. Il ciclone dell'ultimo week-end si è dileguato, ma l'Italia è ancora immersa in una vasta lacuna barica non molto organizzata ma comunque sufficiente a garantire la tipica instabilità pomeridiana.

Insomma è tornato un po' di Sole, una parvenza di tarda Primavera, ma dovremo ancora fare i conti con acquazzoni e temporali pomeridiani soprattutto nelle aree interne. Questa dinamica ci farà compagnia molto probabilmente fino al termine del mese, con momentanee intensificazioni dell'instabilità.

Una di queste si concretizzerà tra giovedì e venerdì, quando un nucleo fresco proveniente dall'Europa nord-orientale scorrerà sul nord Italia, dove darà vita a numerosi temporali, rovesci e locali nubifragi. In questo frangente non mancheranno isolate forti grandinate (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

Successivamente il tempo resterà instabile. Addirittura si intravede un nuovo affondo fresco dal nord Europa tra il week-end e l'inizio della prossima settimana. Anche in questo caso pare proprio il nord l'obiettivo dell'instabilità più diffusa.

Una maggior variabilità l'avremo sulle coste: qui, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali, prevarrà il Sole.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 23 Maggio: instabilità pomeridiana e serale molto presente nelle zone interne da nord a sud. Più variabile sulle coste.

Mercoledì 24 Maggio: mattinata stabile, pomeriggio instabile con tanti rovesci e temporali prevalentemente nelle zone interne da nord a sud. Temperature in aumento.

Giovedì 25 Maggio: nucleo fresco in transito sul nord Italia. In arrivo tanti acquazzoni e temporali, anche intensi, nella seconda parte della giornata. Fenomeni sparsi pomeridiani nelle zone interne del centro e del sud. Soleggiato sulle coste.

Venerdì 26 Maggio: instabilità diffusa da nord a sud, specie nei settori interni. Temperature in lieve calo.

Sabato 27 Maggio: tanti temporali pomeridiani e serali specie al nord e zone interne del centro. Clima mite.

Domenica 28 Maggio: instabilità in aumento al nord per l'arrivo di un altro nucleo fresco dal nord Europa. Temporali anche sull'Appennino, in movimento verso le regioni adriatiche.

Lunedì 29 Maggio: tempo in peggioramento sull'Italia. Nubi in aumento e rovesci specie al nord e al centro. (da confermare).

