Meteo 7 giorni: Italia divisa tra temporali e grandine e grande caldo

Il grande caldo non molla la presa e pare proprio che ci farà compagnia su tante nostre regioni almeno fino a metà della prossima settimana. Insomma ci aspettano altri 7 giorni di caldo eccezionale per il sud, parte del centro e le isole maggiori! Tuttavia, come già anticipato qui, il nord si troverà ai margini dell'anticiclone sub-tropicale.

Sul nord Italia, infatti, avremo a che fare con frequente instabilità nei prossimi giorni, sia nel week-end che ad inizio prossima settimana. Tutto merito di flussi freschi in alta quota che, provenendo dall'Atlantico, andranno a lambire la nostra penisola dove entreranno in contrasto con il grande caldo presente nel Mediterraneo. Da questi forti contrasti termici scaturiranno temporali violenti con grandinate e forti colpi di vento.

Se al nord avremo a che fare con l'instabilità, lo stesso non potremo dirlo per il sud. Sul meridione l'anticiclone africano si intensificherà ulteriormente ad inizio prossima settimana, addirittura con picchi di temperatura da record su Puglia, Calabria e Sicilia.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Venerdì 21 Luglio: stabile e ancora troppo caldo al centro e al sud. Graduale calo termico al nord, possibili anche dei temporali intensi sui monti alpini e al Nordovest, soprattutto in serata.

Sabato 22 Luglio: instabilità più frequente al nord e calo termico. Lieve calo delle temperature anche al centro Italia, insiste il gran caldo al sud.

Domenica 23 Luglio: isolati temporali al nord e caldo senza grandi eccessi. Caldo intenso al centro e al sud.

Lunedì 24 Luglio: caldo eccezionale al centro-sud e sulle isole, possibili picchi di 45°C su Puglia, Sicilia, Sardegna.

Martedì 25 Luglio: caldo eccezionale al sud, punte di 47°C nelle zone interne di Puglia, Sicilia, Calabria. Caldo anche sul resto d'Italia ma con rischio temporali per quanto riguarda il nord.

Mercoledì 26 Luglio: instabile al nord con temporali intensi e clima più gradevole. Probabile ultimo giorno di caldo eccezionale per il sud e le isole.

Giovedì 27 Luglio: possibile calo delle temperature più efficace sul centro Italia oltre che al nord. Possibili ultimi momenti di caldo intenso al sud.

