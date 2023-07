Meteo 7 giorni: Italia divisa tra temporali e caldo eccessivo

La calura sub-tropicale non accenna a placarsi, anzi pare possa realmente intensificarsi nel corso dei prossimi giorni su diverse nostre regioni. L'apice del grande caldo, infatti, è atteso tra lunedì 24 e mercoledì 26 sulle regioni del sud e le isole maggiori, dove affluirà aria ancor più calda proveniente dal Sahara.

Ma questa grande massa d'aria calda sub-tropicale pare che avrà parecchie difficoltà ad ergersi più a nord. Difatti sul settentrione a partire da questo giovedì prevarranno correnti più fresche (in alta quota) provenienti dall'Atlantico, le quali non solo causeranno un generale calo termico ma daranno vita anche a forti temporali e grandinate. Un assaggio di questa instabilità l'abbiamo vissuta nelle scorse ore su Alpi e Prealpi, ma a breve anche la Val Padana vedrà un sensibile incremento dell'instabilità.

Insomma l'Italia verrà divisa in due: da un lato le correnti meno calde atlantiche ricche di temporali, anche molto violenti, dall'altro lato avremo il solito anticiclone africano su centro, sud e isole a dettar legge per quasi un'altra settimana.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Giovedì 20 Luglio: caldo intenso ovunque, punte di 45°C su Puglia settentrionale e Sardegna e Sicilia. Afa insopportabile sulle coste e pianure specie in serata. Temporali possibili su Alpi e Prealpi in serata, con sconfinamenti sulle alte pianure del nord. Fenomeni sparsi anche in Emilia Romagna tra pomeriggio e sera.

Venerdì 21 Luglio: stabile e ancora troppo caldo al centro e al sud. Graduale calo termico al nord, possibili anche dei temporali intensi sui monti alpini e al Nordovest, soprattutto in serata.

Sabato 22 Luglio: instabilità più frequente al nord e calo termico. Lieve calo delle temperature anche al centro Italia, insiste il gran caldo al sud.

Domenica 23 Luglio: isolati temporali al nord e caldo senza grandi eccessi. Caldo intenso al centro e al sud.

Lunedì 24 Luglio: caldo eccezionale al centro-sud e sulle isole, possibili picchi di 45°C su Puglia, Sicilia, Sardegna.

Martedì 25 Luglio: caldo eccezionale al sud, punte di 47°C nelle zone interne di Puglia, Sicilia, Calabria. Caldo anche sul resto d'Italia ma con rischio temporali per quanto riguarda il nord.

Mercoledì 26 Luglio: instabile al nord con temporali intensi e clima più gradevole. Probabile ultimo giorno di caldo eccezionale per il sud e le isole.

