Meteo 7 giorni: Italia divisa tra caldo e un insidioso ciclone

Stiamo per addentrarci in una settimana con caratteristiche tipicamente tardo estive su gran parte d'Italia. La buona notizia è che il caldo eccezionale non colpirà l'Italia, ma si concentrerà principalmente sull'Europa occidentale, in particolare sulla Francia. La cattiva notizia, però, è che l'anticiclone nordafricano non influenzerà l'Italia poiché saranno irromperanno correnti più fresche provenienti dai Balcani, le quali svilupperanno un ciclone nel cuore del Mar Ionio:

Come anticipato in questo articolo, il ciclone potrebbe intensificarsi, soprattutto nella seconda metà della settimana. C'è una buona probabilità che il ciclone assuma caratteristiche simili-tropicali, ma approfondiremo queste specifiche tecniche nei prossimi giorni. A prescindere dalla sua natura, sia essa subtropicale o meno, il ciclone porterà piogge localmente intense, in particolar modo sui versanti ionici, i più esposti alle correnti da est. La Calabria ionica e la Sicilia orientale potrebbero essere colpite da nubifragi tra mercoledì e sabato.

Come suggerito dal titolo dell'articolo, l'Italia sarà divisa in due: al Sud domineranno le correnti fresche da nord-est con raffiche di vento a tratti sostenute e temperature sotto la media stagionale. Al Nord, nel Medio Alto Tirreno e in Sardegna, prevarrà l'alta pressione nordafricana, portando stabilità e temperature più elevate rispetto al meridione. Tuttavia, non ci aspettiamo temperature eccessive o insopportabili, dato che il picco del caldo nordafricano si concentrerà sulla Francia. Di conseguenza, le temperature non dovrebbero superare i 31-32°C di giorno, mentre di notte si avrà un clima fresco ovunque.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Lunedì 4 Settembre: correnti fresche dai Balcani verso centro, sud e Sicilia. Venti sostenuti di mastrale e tramontana. Più caldo al nord, clima gradevole al sud.

Martedì 5 Settembre: isolati fenomeni in arrivo al sud, specie sul lato ionico. Sereno altrove, clima fresco e gradevole al sud. Un po' più caldo al nord ma senza eccessi.

Mercoledì 6 Settembre: ciclone in formazione sul mar Ionio, possibili piogge e forti rovesci su Calabria ionica e Sicilia. Piovaschi isolati su Puglia, Basilicata. Stabile altrove e più caldo.

Giovedì 7 Settembre: ciclone immobilizzato nel mar Ionio, precipitazioni persistenti all'estremo sud. Stabile al centro e al nord con caldo senza eccessi.

Venerdì 8 Settembre: piogge e locali nubifragi possibili su Calabria ionica e Sicilia orientale. Fenomeni rari sul resto del sud. Clima fresco sul Meridione, più caldo altrove.

Sabato 9 Settembre: ultimi fenomeni al sud, stabile altrove con caldo in leggera intensificazione.

Domenica 10 Settembre: il ciclone allenta la presa all'estremo sud, anticiclone in rinforzo ovunque.

