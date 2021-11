Meteo 7 GIORNI: Italia DIVISA tra alta pressione e maltempo, poi CROLLANO le temperature?

È appena cominciata una settimana turbolenta per le due isole maggiori a causa della formazione di un ciclone nel Mediterraneo centro-occidentale (vedi qui maggiori approfondimenti). Sul resto d'Italia, invece, si apre un periodo via via più stabile che ci accompagnerà almeno fino a venerdì grazie al rinforzo dell'alta pressione.

Il prosieguo è ancora ricco di incertezze (vedi approfondimento), ma tra le ipotesi più papabili troviamo quella di un'irruzione fredda sul finire della settimana, la quale porterebbe un vistoso calo delle temperature ed anche una rapida ondata di maltempo. Ancora una volta l'obiettivo del maltempo dovrebbero essere le regioni centrali e meridionali, mentre il nord si ritroverà sotto correnti più secche e stabili (ve ne abbiamo parlato qui).

La seguente mappa ci mostra la probabilità di pioggia nella giornata di domenica, al momento dell'irruzione fredda menzionata poc'anzi (da confermare). Regioni centrali e meridionali più esposte al rischio pioggia (circa 40-50 %).

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 9 novembre: maltempo diffuso e forte sulle isole maggiori, con rischio nubifragi. Maltempo anche su Calabria, Campania, Puglia, Lazio, Molise e Toscana. nubi sul gran parte del lato adriatico ed Emilia Romagna. Più stabile su tutto il nord. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 10 novembre: maltempo persistente su Sardegna e Sicilia. Migliora altrove. Stabile al nord. Temperature in aumento.

Giovedì 11 novembre: persistono piogge e rovesci su Sicilia, Sardegna e Calabria meridionale. Poco nuvoloso altrove. Temperature in lieve aumento.

Venerdì 12 novembre: piogge e rovesci sulle isole maggiori e Calabria. Nubi in aumento su Campania, Basilicata, Puglia ma senza particolari fenomeni. Stabile altrove. Temperature stazionarie.

Accumuli di pioggia totali fino a domenica. Possibili accumuli ingenti in Sardegna e Sicilia occidentale. (vedi mappe):

Sabato 13 novembre: residue piogge sparse sulle isole maggiori, maltempo in rapido spostamento sul resto del centro e del sud ma con fenomeni irregolari. Stabile al nord. Temperature in lieve calo.

Domenica 14 novembre: possibile irruzione fredda al centro e al sud, con rovesci e temporali sparsi. Fiocchi di neve in Appennino oltre 1500 metri. Stabile al nord. Temperature in netto calo ovunque.

Lunedì 15 novembre: residui fenomeni al sud e medio-basso Adriatico, con fiocchi di neve oltre 1000 metri. Sereno al nord. Temperature in ulteriore calo e ampiamente sotto le medie del periodo.

