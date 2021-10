Meteo 7 giorni: Italia divisa in due tra SICCITA' e PIOGGE persistenti

Siamo alle porte di un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche su tante nostre regioni, ma come spesso accade ci saranno dei settori che risentiranno maggiormente del maltempo a discapito di altre. Le nubi sono in rapido aumento al nord e nelle prossime ore arriveranno anche piogge sparse perlopiù su Liguria, alto Piemonte, Lombardia, mentre domani avremo qualche fenomeno in più anche sul nordest.

Tuttavia i fenomeni saranno piuttosto blandi e poco organizzati sulle regioni settentrionali, tanto da non portare alcun beneficio a laghi e fiumi immersi in una profonda crisi idrica (specie su Liguria e Piemonte). La siccità proseguirà per almeno altri sette giorni su tutto il nord, mentre qualche nota positiva arriva per le regioni meridionali, vero obiettivo di questa nuova ondata di maltempo.

L'aria più fresca e instabile nord Atlantica si dirigerà sulle coste del nord Africa, favorendo lo sviluppo di una profonda depressione carica di piogge e forti temporali, come già ampiamente accennato in questo articolo.

A partire da sabato il ciclone si intensificherà ulteriormente e risalirà lungo il mar Ionio dando inizio ad una lunga fase di maltempo caratterizzata da piogge diffuse e intensi nubifragi.

Nella mappa seguente si nota l'elevata possibilità di piogge (in arancione) almeno superiori ai 5 mm nella giornata di domenica:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 21 ottobre: perturbazione atlantica piuttosto blanda in arrivo al nord e sul versante tirrenico. Piogge sparse su Liguria centro-orientale, alto Piemonte, Lombardia, Trentino, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia. Fenomeni in estensione anche a Toscana, Lazio e Campania. Più asciutto altrove. Temperature in calo al nord, in aumento al sud.

Venerdì 22 ottobre: piogge sparse al nord-est, Toscana, Marche, Lazio, Campania settentrionale. Nubi in aumento sul lato adriatico e al sud. Temperature stazionarie o in lieve calo al nord, aumentano al sud.

Sabato 23 ottobre: residui fenomeni sul nordest, piogge sparse al centro. Tempo in peggioramento al sud per la formazione di una depressione nel Mediterraneo meridionale. Temperature in calo.

Domenica 24 ottobre: probabile forte peggioramento al sud, specie sui settori ionici, stante la formazione di un ciclone nel mar Ionio. Rischio nubifragi tra Sicilia e Calabria. Piogge sparse sul medio Adriatico, più stabile e asciutto sul lato tirrenico centro-settentrionale e al nord. Temperature in calo al centro e al sud, lieve aumento al nord.

Davvero notevoli gli accumuli di pioggia previsti al sud entro l'inizio della prossima settimana, secondo il modello matematico GFS. Accumuli molto più blandi al centro e al nord:

Lunedì 25 ottobre: possibilità di piogge diffuse e molto forti al sud, specie Calabria e Sicilia. Stabile al centro-nord. Temperature in calo al sud, in lieve aumento altrove.

Martedì 26 ottobre: anticiclone in rinforzo su centro e nord, residue piogge al sud. Temperature in aumento.

Mercoledì 27 ottobre: alta pressione e siccità al nord, possibile resistenza di nubi e piogge sul Meridione.

Nel prosieguo del mese ancora piogge o arriva l'alta pressione? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località