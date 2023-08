Meteo 7 giorni: Italia divisa in due tra CALDO sostenuto e aria più fresca

L'Estate mediterranea, una delle situazioni meteo meno presenti degli ultimi decenni, si sta palesando in questi giorni dopo la prima capatina nel mese di Giugno. Tutto merito di flussi freschi provenienti dal nord Europa, che mantengono le temperature attorno alle medie tipiche del periodo. Il refrigerio possiamo percepirlo soprattutto di notte, da nord a sud, considerando che la colonnina di mercurio scende senza grossi problemi al di sotto dei 20°C.

Ma quanto durerà questo tempo così gradevole? Ebbene nel corso dei prossimi giorni nord e sud cominceranno ad allontanarsi dal punto di vista meteo, presentando condizioni abbastanza differenti. Come visto in questo articolo, il sud Italia ed il medio-basso Adriatico si ritroveranno sotto un nucleo d'aria fresca isolato in quota, il quale avrà il compito fondamentale di tener a bada la calura africana.

DI contro, il nord ed il medio-alto Tirreno, si ritroveranno sotto le correnti sub-tropicali che provocheranno un aumento delle temperature. Ecco che tra il week-end e Ferragosto potremo registrare temperature fino a 35-37°C al nord, in Toscana, nel Lazio e in Sardegna, mentre altrove avremo temperature molto più gradevoli, difficilmente superiori ai 31-32°C in pieno giorno.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Giovedì 10 Agosto: anticiclone in lento rinforzo, persistono temperature non eccessive. Fresco di notte.

Venerdì 11 Agosto: anticiclone su tutta Italia, aumento termico più marcato al nord. Sud Italia sotto l'influenza di deboli correnti fresche balcaniche.

Sabato 12 Agosto: isolati temporali su Alpi e Appennino centro-meridionale. Nucleo fresco in isolamento al sud, con clima gradevole. Più caldo al nord.

Domenica 13 Agosto: rari temporali sull'Appennino meridionale, clima più gradevole al sud, più caldo al nord.

Lunedì 14 Agosto: vigilia di Ferragosto generalmente stabile, tranne rari temporali al sud. Caldo in intensificazione al nord e alto Tirreno, caldo mediterraneo altrove.

Martedì 15 Agosto: Ferragosto stabile ovunque, caldo a tratti intenso nei settori interni del centro e al nord. Caldo nella norma al sud.

Mercoledì 16 Agosto: anticiclone in rinforzo ovunque, temperature in aumento anche al sud.

