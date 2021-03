Meteo 7 giorni: Italia al FREDDO con NEVE su molte regioni nel fine settimana, poi...

Quando entra il freddo da nord-est non guarda in faccia nessuno; se poi riesce a scavare una depressione sul Tirreno le conseguenze diventano perturbate per il centro e il sud, e con la massa d'aria gelida in arrivo, di chiaro stampo artico continentale, il medio Adriatico e l'Appennino meridionale in genere non potranno che vedere la neve.



Neve che farà la sua comparsa a macchia di leopardo anche al nord tra venerdì e la notte su domenica, soprattutto a ridosso delle montagne, ma sarà il risveglio di domenica su Marche ed Abruzzo a colpire certamente di più: fiocchi probabili sin sulla costa e rovesci di neve intensi all'interno.



Rovesci e temporali, grandinigeni o caratterizzati da neve tonda, potranno coinvolgere la Campania, la Sardegna orientale, il Molise, la Calabria e la Puglia.

Il nord sperimenterà invece soprattutto temperature rigide con punte di -16°C a 1500m sui settori alpini più settentrionali.



Nel corso di domenica i fenomeni si porteranno sempre più a sud, colpendo soprattutto le regioni joniche, dove insisteranno anche lunedì, quando nel frattempo al nord le temperature aumenteranno e il freddo, peraltro un po' attenuato, si concentrerà proprio lungo il medio e basso Adriatico e sul meridione.



Martedì ancora un po' di freddo, soprattutto in Adriatico e al sud, dove non mancheranno residui fenomeni, anche temporaleschi e grandinigeni, tempo migliore sul resto del Paese.



Da mercoledì possibile generale stabilizzazione e clima più mite ovunque. Qui la sequenza riassuntiva del tempo che ci aspetta: VENERDI 19, SABATO 20, DOMENICA 21!

IL TEMPO in SINTESI sino a GIOVEDI 25 marzo:

venerdì 19: afflusso di aria ulteriormente fredda da nord-est con nuvolaglia irregolare al nord e al centro e locali spunti temporaleschi o brevi rovesci, nevosi a quote collinari, sulla Sardegna e in mare aperto sul Tirreno coperto con piogge, al sud tempo migliore ma peggiora con piogge sulla Sicilia. Temperature in calo.



sabato 20: tempo buono al nord e al centro ma con accentuazione dell'instabilità pomeridiana sui rilievi e rischio di rovesci anche nevosi sino in collina, peggiora su Marche e basso Lazio con piogge e neve sui rilievi oltre i 600m, maltempo al sud con piogge e temporali. Ventoso e freddo. Verso sera ulteriore peggioramento sul nord-est con rovesci anche nevosi sino a quote prossime alla pianura, in movimento verso il nord-ovest, dove peò giungeranno attenuati.



domenica 21: al mattino neve sul Cuneese e sulla Romagna ma migliora nel volgere di breve, freddo ma secco sul resto del nord, maltempo con neve su Marche ed Abruzzo, anche sul litorale (neve tonda o graupel), instabile sulla costa laziale e sarda orientale con rovesci, anche grandinigeni, maltempo al sud con piogge, temporali e neve oltre i 300-600m. Temperature in forte calo, ventoso ovunque.



lunedì 22: migliora al nord e su alto e medio Tirreno, freddo al mattino, mite nel pomeriggio, instabile su medio Adriatico e meridione con rovesci, anche nevosi a 5-700m, ancora freddo su queste zone.



martedì 23: tempo simile, ancora freddo in Adriatico e al sud.



da mercoledì 24: tendenza a miglioramento ovunque, più mite.

