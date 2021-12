Meteo 7 giorni: irruzione ARTICA e nuove nevicate nel week-end prima della PAUSA

È arrivato l'inverno che mancava da tempo, quello caratterizzato da tante irruzioni di maltempo, freddo, nubi e anche nevicate a bassa quota. Oggi, giorno dell'Immacolata, nevica fino in pianura in decine e decine di località del nordovest, soprattutto su Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Nevica anche a Torino e Milano, con un'intensità che mancava ormai da diversi anni (vedi l'approfondimento).

Continuerà a nevicare in giornata su tante città del nord e soprattutto sulle colline di Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige con accumuli considerevoli. Nel frattempo il maltempo coinvolgerà anche il centro ed il sud entro giovedì, con piogge e neve solo in montagna.

Non ci sarà un attimo di respiro nel prosieguo di settimana: venerdì irromperà un'altra irruzione artica (vedi mappa precedente) che darà vita ad una depressione sul Tirreno centro-settentrionale. Questo vortice di bassa pressione porterà un rapido guasto al nord, tra venerdì e le prime ore di sabato (con neve fino in pianura) e poi ancora tanto maltempo sulle regioni centrali e meridionali. I fenomeni risulteranno a tratti intensi su Campania, Basilicata, Salento, Calabria, Molise, Abruzzo e Marche. Le piogge, in queste regioni, potrebbero assumere carattere di nubifragio nella giornata di sabato, mentre la neve scenderà in Appennino a quote via via sempre più basse fino a conquistare le colline.

La neve, infatti, potrebbe scendere dapprima al piano su Lombardia ed Emilia Romagna, poi in collina su Marche, Abruzzo, Umbria, Molise. Entro domenica il freddo dilagherà anche al sud e anche qui scenderà la quota neve fin sugli 800-900 metri.

Dopo tanto maltempo potrebbe profilarsi una pausa prolungata nel corso della prossima settimana, grazie al rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre (vedi mappa precedente). Le temperature, tuttavia, resteranno basse da nord a sud grazie al fenomeno dell'irraggiamento e alle inversioni termiche che regaleranno notti molto fredde o addirittura gelide (come ad esempio in pianura Padana).

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 9 dicembre: ultimi fenomeni sparsi su Lombardia ed Emilia, nevosi fino in pianura. Migliora sul resto del nord ma temperature bassissime sul nordovest a causa dell'effetto albedo e l'irraggiamento notturno sui suoli nevosi. Maltempo diffuso al centro e al sud con neve in Appennino. Temperature in calo.

Venerdì 10 dicembre: risveglio gelido al nordovest con minime fino a -10°C sul basso Piemonte e bassa Lombardia a causa dell'irraggiamento notturno a cui si aggiungerà l'eventuale effetto albedo nelle località innevate. Nuove nevicate in arrivo su Emilia Romagna, e Lombardia fino in pianura, incerto il coinvolgimento del resto del nord. Piogge persistenti sul lato tirrenico. Scendono le temperature.

Eloquenti le minime previste per venerdì:

Sabato 11 dicembre: depressione in formazione nel Mediterraneo, alimentata da fredde correnti artiche. Maltempo diffuso al centro e al sud, residue nevicate in Emilia Romagna a bassissima quota. Rischio nubifragi su Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Salento.Temperature in calo.

Domenica 12 dicembre: stabile e freddo al nord, maltempo che prosegue al centro e al sud. Temperature in calo.

Le piogge totali previste fino a lunedì prossimo. Fenomeni più intensi al centro ed al sud, ma anche il nord questa volta non resterà a guardare | (vedi tutte le mappe):

Lunedì 13 dicembre: residui fenomeni al sud, torna l'alta pressione al centro e al nord.

Martedì 14 dicembre: stabile su gran parte d'Italia ma clima molto freddo specie di notte e all'alba. Alta pressione in rinforzo. Temperature stazionarie o in calo.

Mercoledì 15 dicembre: infiltrazioni fredde da est sotto l'anticiclone delle Azzorre, in rinforzo su tutta l'Europa centro-occidentale. Stabile su quasi tutta Italia ma clima freddo.

