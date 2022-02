Meteo 7 giorni: irrompe l'inverno dal week-end, in arrivo piogge e nevicate (non per tutti)

Sarà un finale di febbraio e d'inverno meteorologico col maltempo, col freddo ed anche con la neve. La previsione per il week-end 26-27 febbraio è ormai delineata e pone l'Italia sotto un flusso d'aria fredda di origine artica che darà vita ad una depressione tirrenica colma di maltempo.

Le prime piogge interesseranno il nord (perlopiù il nordest) tra venerdì sera e le prime ore di sabato, mentre nel corso di sabato e per tutta la giornata di domenica il maltempo sarà protagonista al centro e al sud. Per il nord sarà solo una toccata e fuga del maltempo: addirittura su Liguria centro-occidentale, Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta potrebbe non verificarsi alcuna pioggia o nevicata. Lo stesso dicasi per la Sardegna.

Oltre alle piogge diffuse al centro e al sud ci aspettiamo anche nevicate a tratti abbondanti lungo tutta la catena appenninica, con accumuli notevoli oltre i 1000 metri di quota. In particolare ci aspettiamo oltre mezzo metro di neve fresca tra Abruzzo e Molise, con picchi superiori ai 60-70 cm in alta quota.

Grazie all'ingresso di aria sempre più fredda dai Balcani, che andrà ad alimentare il vortice di bassa pressione, avremo un consistente calo termico che favorirà l'arrivo della neve a bassa quota tra Romagna, Marche e Abruzzo. Non escludiamo fiocchi di neve anche sulle coste di Romagna e Marche.

Da lunedì il tempo andrà man mano migliorando col ritorno del Sole, ma il clima si manterrà piuttosto freddo da nord a sud con temperature spesso inferiori alle medie del period (come già anticipato in questo articolo).

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 25 febbraio: anticiclone su tutta Italia, ma dalla sera nubi in aumento al nord per l'arrivo di un'altra perturbazione artica. Forti nevicate sulle Alpi di confine. Entro sera precipitazioni anche in Val Padana orientale, Marche e in Liguria orientale. Temperature stazionarie.

Sabato 26 febbraio: irruzione fredda nel Mediterraneo, con maltempo al centro e al sud. Forti nevicate sull'Appennino centro-settentrionale con accumuli abbondanti. Fiocchi di neve fino a bassa quota e a tratti sulle coste su Romagna e Marche. Fiocchi a bassa quota in Umbria e Abruzzo entro sera. Temperature in calo.

Domenica 27 febbraio: maltempo diffuso al centro e al sud, con nevicate abbondanti in montagna, fino a bassissima quota su Abruzzo e Molise. Fiocchi a 500-600 metri su Campania, Puglia, Basilicata. Torna il Sole al nord.

Lunedì 28 febbraio: residuo maltempo al sud con venti sostenuti e freddi da nord. Nevicate sull'Appennino meridionale. Sereno al nord.

Martedì 1 marzo: generalmente sereno o poco nuvoloso, ma clima freddo grazie a deboli correnti fredde nord-orientali.

Mercoledì 2 marzo: soleggiato su quasi tutta Italia, ma clima freddo di notte e al mattino.

Giovedì 3 marzo: stabile su quasi tutta Italia, nubi in aumento sulle isole maggiori con fenomeni sparsi. Temperatre stazionarie.

