Meteo 7 giorni: intenso MALTEMPO autunnale in arrivo

L'arrivo del temporale di oggi a Santa Marinella (Roma), notate la nube a mensola in alto che precede l'arrivo delle correnti discendenti associate a pioggia battente. Foto di Simone Maio.

L'autunno sfonda con i suoi temporali, ad ondate successive. Lo fa in questa prima fase con situazioni di maltempo localizzate, ma pur sempre temibili, in quanto i nubifragi anche ieri hanno colpito duro.



Lo farà ancora a metà settimana con un'iniziativa che colpirà in prevalenza il centro e il sud, senza peraltro risparmiare alcune zone del nord.



L'attenzione però si rivolge a quanto previsto all'inizio della prossima settimana, quando una vasta saccatura atlantica potrebbe portare al transito di un'intensa perturbazione da ovest ad est, in grado di coinvolgere quasi tutto il Paese.

L'approfondimento di un minimo depressionario al suolo all'altezza del Mar Ligure potrebbe esaltare la fenomenologia al nord e sul Tirreno, determinando forti nubifragi e rischio di alluvioni lampo.

Guardate questa mappa che chiarisce meglio di ogni altra parola la situazione di potenziale maltempo prevista per lunedì 4 ottobre:

E la media degli scenari cosa suggerisce per il periodo in oggetto? Che sarà molto probabile un passaggio perturbato importante tra nord, centro e Campania, ma ovviamente ancora non riesce a localizzare bene l'eventuale presenza di una depressione al suolo:

L'anomalia pressoria negativa a 5500m è peraltro chiaramente riscontrabile in queste mappe speciali e questo depone a favore di un cambiamento importante:

SINTESI PREVISIONALE sino a LUNEDI 4 ottobre:

martedì 28 settembre: al nord dapprima bel tempo, salvo locali nebbie mattutine, poi nubi in aumento e in serata possibili rovesci su Alpi e nord Lombardia, al centro un po' di nubi su medio Adriatico, in dissolvimento, per il resto bel tempo. Al sud nubi sul basso Tirreno con rovesci sparsi, qualche focolaio temporalesco anche sulle zone interne ed appenniniche, per il resto schiarite ma temperature in calo.

mercoledì 29 settembre: nubi e rovesci in rapido trasferimento da nord-est ed Emilia-Romagna verso le regioni centrali, migliora al nord-ovest, bel tempo al sud ma con peggioramento pomeridiano associato a locali rovesci o temporali all'interno. Temperature in calo, venti di Maestrale.

giovedì 30 e venerdì 1° ottobre: instabile su medio Adriatico, basso Lazio e meridione con rovesci e temporali frequenti e calo termico. Bello altrove, clima fresco.



week-end 2-3 ottobre: instabile al nord con rovesci frequenti, specie domenica, temporaneo miglioramento altrove ma sabato residui rovesci al sud.

lunedì 4 ottobre: generale peggioramento con nubi ovunque ma piogge più intense e nubifragi al nord e su alto e medio Tirreno, temperature in calo, ventoso ovunque.

