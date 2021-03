Meteo 7 giorni: instabilità in vista, poi l'Europa vivrà una clamorosa invernata

I due fronti in arrivo non porteranno chissà qualche maltempo ma riusciranno comunque a rendere instabile, a tratti piovose, le condizioni atmosferiche sino a lunedì. Farà ancora piuttosto freddo, ma meno rispetto ai giorni scorsi.

Il primo fronte giungerà venerdì 12 e determinerà qualche pioggia passeggera al nord e alcuni rovesci, nevosi oltre i 1200m, segnatamente al nord-est, lungo l'asta del Po e a ridosso dei rilievi delle regioni centrali tirreniche, come si nota qui:

Sabato 13 ritroveremo la perturbazione molto indebolita muoversi lungo lo Stivale dalle regioni centrali verso il meridione, con fenomeni sparsi, generalmente deboli.

Domenica 14 ecco un'altra perturbazione interessare Alpi e regioni di nord-est, Emilia-Romagna, prima di intraprendere la medesima strada della prima, interessando nel pomeriggio-sera il centro e poi il meridione nella notte su lunedì, lasciando in eredità al nord solo qualche nevicata lungo i settori alpini di confine come si vede nelle mappe qui sotto:

La prossima settimana partirà con tempo ancora instabile su medio Adriatico e meridione ma con fenomeni molto locali e un po' di vento freddo da nord-est.



Nella seconda parte della settimana, in particolare da giovedì 18, ecco farsi strada una massa d'aria molto fredda di estrazione artica che potrebbe scavare una depressione sul medio-basso Tirreno, foriera anche di nevicate a quote basse lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma la situazione è ancora così incerta che vi rimandiamo all'approfondimento dell'articolo: meteo 15 giorni.



Qui comunque trovate una mappa al suolo con relative precipitazioni secondo il "pensiero" del modello europeo per giovedì 18 marzo, la colorazione verde indica la neve:

SINTESI del TEMPO sino a giovedì 18 marzo:

venerdì 12 marzo: al nord e sulla Toscana nuvoloso con piovaschi sparsi, specie su bassa Valpadana, Triveneto, sporadiche nevicate su centro est Alpi oltre i 1200m, rovesci su Toscana, Umbria e Lazio interno, asciutto altrove e un po' di sole. Temperature senza grandi variazioni.



sabato 13 marzo: al nord miglioramento, al centro instabile con rovesci sparsi in esaurimento già in mattinata, al sud irregolarmente nuvoloso con brevi piogge, specie sul Tirreno. Temperature in lieve calo al centro e al sud, in aumento al nord nei valori massimi.



domenica 14 marzo: al nord al mattino molto nuvoloso con brevi rovesci su Lombardia, Triveneto, levante ligure, neve oltre i 1000-1200m su centro est Alpi e nord Appennino, poi migliora, specie ad ovest. Al centro arrivo di rovesci nel pomeriggio, specie su zone appenniniche, Marche, Abruzzo, in serata fenomeni in trasferimento al sud con rovesci sparsi, specie su Campania, Molise, Calabria tirrenica, nord Puglia.

lunedì 15 marzo, martedì 16 e mercoledì 17: al nord e sulle centrali tirreniche bel tempo, sul medio Adriatico e sul meridione instabile con brevi rovesci alternati a schiarite, ventilato ovunque e piuttosto freddo, specie in Adriatico.

giovedì 18 marzo: possibile peggioramento ma ancora tutto da inquadrare. Infatti i modelli non sono ancora certi dell'esatta ubicazione di una depressione dispensatrice di maltempo. Seguite gli agiornamenti!

