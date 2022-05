Meteo 7 giorni: instabilità a più riprese, TEMPORALI a tratti molto forti

L'instabilità sarà protagonista indiscussa della settimana e qualche strascico potrebbe persistere anche ad inizio della prossima. Questa quotidiana instabilità sarà generata da un flusso d'aria fresca (alle alte quote) che irromperà nella seconda metà della settimana verso il Mediterraneo.

Non ci ritroveremo sotto vere e proprie perturbazioni organizzate, bensì sotto instabilità disorganizzata a macchia di leopardo, caratterizzata da rovesci sparsi e temporali isolati seppur intensi. L'apice dell'instabilità arriverà tra giovedì e venerdì come indicato in questo articolo, ma anche nel week-end l'ombrello potrebbe essere un fedele alleato soprattutto se viviamo o ci avviamo verso i settori interni, collinari e montuosi.

Ad inizio prossima settimana la pressione tornerà gradualmente a rinforzarsi ma non escludiamo la persistenza di temporali pomeridiani e serali al nord e sul lato tirrenico.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 4 maggio: temporali sparsi nelle aree interne del centro e del nord, specie su colline e rilievi. Più variabile e soleggiato sulle coste. Temperature in aumento.

Giovedì 5 maggio: instabilità in netto aumento al nordovest e al centro Italia, rischio isolati ma forti temporali su Piemonte, zone interne di Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia ed anche su Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche.

Venerdì 6 maggio: instabilità diffusa al nordest e al centro, con frequenti temporali pomeridiani su colline e monti. Fenomeni sparsi al nordovest e al sud. Temperature stazionarie.

Sabato 7 maggio: instabilità diffusa al nord e zone interne di centro e sud Italia, Temporali a tratti intensi e ricchi di grandine. Temperature in lieve calo.

Domenica 8 maggio: situazione pressochè invariata. Instabilità a macchia di leopardo sui settori interni, collinari e montuosi da nord a sud. Temperature stazionarie.

Lunedì 9 maggio: situazione pressoché invariata, tanta instabilità nelle aree interne da nord a sud, specie nelle ore pomeridiane. Più variabile al mattino.

Martedì 10 maggio: migliora al nord, ancora instabilità pomeridiana sul lato tirrenico e al sud.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località