Meteo 7 giorni: inizio d'Estate pieno di dubbi, la stagione non decolla!

L'alta pressione prova a farsi largo sul Mediterraneo ma con grandissime difficoltà, in verità già presenti da almeno due mesi. Queste difficoltà con molta probabilità proseguiranno anche nella prima parte di Giugno! La stagione avanza e naturalmente diventa sempre più difficile ricevere la visita di perturbazioni profonde e organizzate, come quelle occorse nella prima metà di Giugno, ma ciò non toglie che le incursioni fresche possano sempre giungere nel Mediterraneo dando vita alla tipica instabilità pomeridiana e serale.

E pare proprio questa la soluzione definitiva per i prossimi 7/10 giorni: dinamicità e tempo inaffidabile. Non ci sarà un solido anticiclone sull'Italia, bensì una situazione intermedia dove l'aria calda (senza eccessi) presente al suolo va a scontrasti con l'aria fresca presente in alta quota: il risultato è la formazione di molti temporali e rovesci pomeridiani o serali, da nord a sud (ma prevalentemente su monti, colline e aree interne).

Anche il ponte del 2 Giugno lo trascorreremo con questo velo di incertezza e imprevedibilità (perchè di imprevedibilità si parla quando ci imbattiamo nei temporali estivi). Sulla festa della Repubblica vi rimandiamo a questo articolo con maggiori approfondimenti.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 28 Maggio: tempo stabile al mattino, ma inaffidabile tra pomeriggio e sera specialmente in montagna. Rischio temporali sparsi su Campania, Calabria, Basilicata, Molise, Lazio. Entro sera acquazzoni e temporali anche su Alpi e Piemonte. Clima mite.

Lunedì 29 Maggio: stabile al mattino, rovesci e temporali molto più frequenti tra pomeriggio e sera al Nordovest e sul lato tirrenico. Temperature in lieve calo.

Martedì 30 Maggio: instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e zone interne del centro e del sud, prettamente nel pomeriggio. Più stabile sulle coste. Temperature stazionarie.

Mercoledì 31 Maggio: persiste l'instabilità pomeridiana su monti e colline, molto più raramente in pianura. Stabile sulle coste. Temperature stazionarie.

Giovedì 1 Giugno: comincia l'Estate meteorologica all'insegna dell'instabilità al sud. Possibili forti temporali nel pomeriggio su Puglia, Basilicata, Calabria e Campania. Più variabile altrove.

Venerdì 2 Giugno: Festa della Repubblica stabile al mattino, temporalesca nel pomeriggio. Le aree più a rischio saranno quelle dell'entroterra, le montagne e le colline. Temperature in lieve aumento.

Sabato 3 Giugno: situazione analoga al giorno precedente. Tanta instabilità su monti, colline e zone interne, anche in Val Padana. Rischio di isolate grandinate e colpi di vento. Più stabile sulle coste.

