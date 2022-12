Meteo 7 giorni: in arrivo note INSTABILI, poi a Capodanno...

L'alta pressione sub-tropicale che ci ha fatto compagnia nel pieno delle festività di Natale subirà l'attacco di correnti più umide e instabili atlantiche che ne condizioneranno, inevitabilmente, la propria struttura. Ed è così che l'aria diverrà un pizzico più instabile negli ultimi giorni dell'anno, come già abbiamo visto in questo articolo.

Un po' di piogge bagneranno principalmente Liguria orientale e Toscana centro-settentrionale, con accumuli tutto sommato interessanti (fino a 60-70 mm previsti). Piogge molto più deboli e sparse sul nordest, Lombardia, Lazio, Campania. Altrove ben poco da segnalare.

Questo periodo leggermente più movimentato si concluderà proprio l'ultimo dell'anno. A Capodanno ritornerà prepotentemente l'anticiclone africano su tutta Italia, pronta a dar vita ad un'altra ondata di mitezza anomala per il periodo non solo in Italia ma addirittura su quasi tutta Europa. In questo articolo vi abbiamo mostrato le clamorose anomalie previste sul Vecchio Continente.

Le temperature saliranno su tutta Italia tra 1 e 3 gennaio, soprattutto al sud e in montagna tanto che potremo rilevare fino a 7-8°C sopra le medie del periodo! Insomma respireremo aria tutt'altro che da pieno inverno.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 28 dicembre: nubi diffuse al nord e medio-alto Tirreno, con piogge sparse. Nubi in aumento sul lato tirrenico meridionale. Più stabile sul lato adriatico e quello ionico.

Giovedì 29 dicembre: deboli piogge possibili sui settori tirrenici, specie su Liguria e Toscana. Piogge sparse in estensione a Lombardia e nordest Stabile al sud e medio-basso Adriatico. Temperature stazionarie.

Venerdì 30 dicembre: nubi e piogge sparse sul lato tirrenico, situazione invariata rispetto ai giorni scorsi.

Sabato 31 dicembre: alta pressione ancora una volta in rinforzo su tutto lo Stivale. Tempo stabile da nord a sud, seppur grigio e nebbioso in Val Padana e sull'alto Tirreno dove si consumeranno le ultime deboli piogge (su Liguria e Toscana).

Domenica 1 gennaio 2023: alta pressione su tutta Italia, nubi basse e nebbie in Val Padana, nubi anche sull'alto Tirreno e Liguria. Soleggiato altrove.

Lunedì 2 gennaio: stabile su tutta Italia, nebbioso al nord. Temperature stazionarie e oltre le medie ovunque.

Martedì 3 gennaio: stabile su tutto lo Stivale, anticiclone persistente e coriaceo sul Mediterraneo centrale. Temperature stazionarie.

