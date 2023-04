Meteo 7 giorni: impennata delle temperature a breve, ponte del 1° Maggio in difficoltà?

La parola chiave per descrivere il tempo dei prossimi sette giorni è solo una: dinamicità. Un termine che abbiamo letteralmente accantonato per mesi e mesi tra l'Estate e l'Inverno, considerando che la figura barica prevalente era il solito anticiclone, ogni tanto ostacolato da qualche veloce perturbazione.

Ora la situazione è nettamente cambianta (da un mese e mezzo circa) e possiamo finalmente rivedere maggior movimento nel Mediterraneo, caratterizzato da frequenti ondate di maltempo nord-atlantiche interrotte da qualche giorno di pausa. Vero è che mancano all'appello ancora tantissimi millimetri di pioggia, specie al nord, ma la frequenza delle piogge e dei temporali è senza dubbio aumentata ultimamente. Pertanto non possiamo che accogliere positivamente questo cambiamento.

Nei prossimi giorni si alterneranno masse d'aria totalmente diverse tra di loro. Dopo gli ultimi rovesci del ponte del 25 Aprile toccherà all'anticiclone africano tornare a fare la voce grossa nel Mediterraneo. Come già visto qui, le temperature saliranno ovunque e il tempo sarà stabile per almeno tre giorni.

La sua comparsa sarà piuttosto breve, tanto che già dal 30 Aprile il tempo peggiorerà velocemente a partire dal nord Italia. Il responsabile sarà una perturbazione nord-atlantica che scalfirà l'anticiclone per piazzarsi sul Mediterraneo con effetti più che evidenti. Il ponte del 1° Maggio rischia di essere compromesso da questo vortice ricco di precipitazioni.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 25 Aprile: altro fronte in transito, possibili rovesci e temporali sparsi al Nordest e lungo le regioni centrali/adriatiche. Più stabile al Nordovest, estremo sud e isole maggiori.

Mercoledì 26 Aprile: ultimi fenomeni al sud e sul medio-basso Adriatico, con tendenza al miglioramento. Stabile al nord.

Giovedì 27 Aprile: anticiclone africano in rinforzo su tutta Italia, temperature in aumento e tempo stabile.

Venerdì 28 Aprile: stabile su tutta Italia, anticiclone africano in rinforzo e clima molto mite, a tratti caldo.

Sabato 29 Aprile: stabile su centro e sud con temperature stazionarie, fino a 24-26°C, possibili picchi di 28°C sulle isole maggiori. Dalla sera possibili isolati temporali al Nordovest.

Domenica 30 Aprile: maltempo diffuso al nord, in arrivo una vasta perturbazione nord-atlantica. Nubi e piogge sparse in aumento anche al centro Italia. Ancora stabile al sud ma ancora per poco.

Lunedì 1 Maggio: festa dei lavoratori col maltempo su gran parte d'Italia, depressione in approfondimento sul mar Tirreno. Temperature in calo.

