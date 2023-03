Meteo 7 giorni: il tempo si vivacizza nel Mediterraneo, marzo dirÃ  la sua!

Il tempo è stabile su gran parte d'Italia e le temperature sono fin troppo miti per il periodo, da nord a sud. Addirittura abbiamo superato i 20°C quest'oggi su tante località. Ma è davvero iniziata la primavera? Questo tempo sicuramente anomalo non deve trarci in inganno poiché il mese di marzo è solito regalarci grandi sbalzi di temperatura e bruschi ritorni del maltempo e del freddo.

Nei prossimi sette giorni vivremo condizioni meteo nettamente più vivaci, dove le correnti miti saranno improvvisamente spazzate via da correnti più fredde nord-atlantiche. Quando tutto questo? Molto probabilmente tra martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 marzo. Proprio a metà mese una saccatura fredda nord-atlantica potrebbe riportare il maltempo ed anche temporali da nord a sud: un passaggio perturbato molto veloce ma che non passerebbe inosservato.

Anche le temperature potrebbero scendere di colpo, soprattutto se consideriamo il pesante "sopra media termico" che vivremo almeno fino alle prime ore di martedì.

Inoltre ricordiamo che il tempo non sarà sempre stabile fino all'appena citato guasto di metà mese! Un'altra veloce perturbazione è attesa domani, contraddistinta da piogge sparse e venti molto forti (ve ne abbiamo già parlato in questo articolo).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 10 marzo: depressione in formazione al nord con piogge sparse sul Nordest e sul centro Italia. Piogge sparse e deboli in estensione anche al sud tra pomeriggio e sera. Più asciutto sul Nordovest e isole maggiori. Nevicate abbondanti sulle Alpi di confine occidentali. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Sabato 11 marzo: anticiclone in netto rinforzo su tutta Italia e tempo via via sempre più stabile. Forti nevicate sulle Alpi di confine centro-occidentali e in Valle d'Aosta fino a 1200 metri. Temperature in forte aumento.

Domenica 12 marzo: possibile transito di aria più fresca dai Balcani verso il sud con piogge sparse, più stabile altrove. Temperature in lieve calo, eccetto per il lato tirrenico dove resteranno alte.

Lunedì 13 marzo: anticiclone più forte su tutta Italia e temperature in ulteriore aumento.

Martedì 14 marzo: anticiclone al centro e al sud con temperature molto alte per il periodo, anche oltre 22-23°C. Peggioramento in arrivo al nord a cominciare da Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia. In arrivo piogge, acquazzoni e locali forti temporali!

Mercoledì 15 marzo: residue piogge al Nordest, maltempo al centro e al sud con venti sostenuti e temperature in repentino calo!

Giovedì 16 marzo: migliora su gran parte d'Italia, temperature leggermente sotto le medie del periodo.

