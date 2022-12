Meteo 7 giorni: il tempo che nessuno si aspetterebbe in pieno inverno!

Il Natale è alle porte e l'anticiclone si prepara a sferrare un notevole colpo sull'Italia, proprio nel periodo "peggiore", proprio quando tutti si aspetterebbero delle vacanze col freddo e la neve. Non ci sarà nulla di tutto questo, anzi vivremo condizioni meteorologiche primaverili su tante località del sud, del centro e addirittura anche in montagna dalle Alpi all'Appennino meridionale!

Il forte anticiclone, infatti, farà aumentare le temperature fino in alta quota, tanto da portare lo zero termico oltre i 3000 metri di altezza su gran parte del territorio. Un vero e proprio colpo basso per la neve che faticosamente si era depositata nelle scorse settimane.

L'anticiclone afrà due momenti di forte presa sullo Stivale: uno a Natale e Santo Stefano, l'altro tra San Silvestro e Capodanno. Nel mentre, tra 27 e 30 dicembre, avremo un debole flessione del promontorio di alta pressione che lascerà spazio a qualche debole pioggia sul lato tirrenico (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 25 dicembre: Natale all'insegna della stabilità su gran parte d'Italia. Solite nebbie e nubi basse al nord, più soleggiato al Meridione. Temperature in aumento.

Lunedì 26 dicembre: Santo Stefano con la stabilità su tutta Italia. Nebbie e nubi basse in Val Padana, alto Tirreno e Liguria. Temperature in aumento in montagna e al sud.

Martedì 27 dicembre: primi segni di cedimento dell'anticiclone africano. Nubi in aumento al nordovest e lato tirrenico per l'avvicendamento di una nuova perturbazione atlantica. Temperature stazionarie.

Mercoledì 28 dicembre: nubi diffuse al nord e medio-alto Tirreno, con piogge sparse. Nubi in aumento sul lato tirrenico meridionale. Più stabile sul lato adriatico e quello ionico.

Giovedì 29 dicembre: deboli piogge possibili sui settori tirrenici, solite nubi e nebbie al nord. Più stabile sui settori orientali. Temperature stazionarie.

Venerdì 30 dicembre: nubi e rare piogge sul lato tirrenico, situazione invariata rispetto ai giorni scorsi.

Sabato 31 dicembre: alta pressione ancora una volta in rinforzo su tutto lo Stivale. Tempo stabile da nord a sud, seppur grigio e nebbioso in Val Padana e sull'alto Tirreno.

