Meteo 7 giorni: il ritorno di PIOGGIA e NEVE, ma che fatica!

Dopo quasi due mesi dall'ultima perturbazione atlantica che era riuscita a portare piogge diffuse ed anche un po' di neve a bassa quota al nord, l'inverno finalmente prova a dare un cenno della sua presenza.

Nei prossimi giorni almeno due perturbazioni atlantiche tenteranno di farci rispolverare l'ombrello in molte località del centro e del nord, ovvero i settori più colpiti dalla siccità in questo anomalo inverno. La prima è attesa tra venerdì e sabato, ma risulterà molto debole e disorganizzata; la seconda arriverà tra lunedì e mercoledì rivelandosi ben più corposa e ricca di precipitazioni.

Sarà proprio l'ondata di maltempo attesa lunedì l'unica in grado di tamponare la pesante siccità in atto: le piogge coinvolgeranno quasi tutta la penisola a partire dal nord e per finire al sud. Il fronte instabile atlantico porterà precipitazioni modeste e a tratti forti, con accumuli superiori ai 60-70 mm sui settori più esposti come la Liguria.

Tornerà la neve a bassa quota sul nordovest, molto probabilmente nella sola giornata di lunedì (eccetto qualche rapida fioccata in collina sabato). Riguardo le possibilità di neve abbiamo dedicato un editoriale specifico in questo articolo.

E poi? L'inverno potrebbe nuovamente tornare in letargo già a partire da metà della prossima settimana. La continua accelerazione della corrente a getto in Atlantico potrebbe nuovamente schiacciare l'anticiclone sull'Italia, aprendo così le porte ad un nuovo periodo stabile e gradevole.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 11 febbraio: stabile al sud, tempo in graduale peggioramento al nord con l'arrivo di nuvolosità e piogge deboli in Liguria. Temperature in calo.

Sabato 12 febbraio: piccola depressione in formazione tra il mar Ligure ed il Tirreno. Piogge deboli e sparse al nord, specie nordovest, con neve a quote basse. Blanda instabilità anche al centro Italia e sulle isole. Temperature in netto calo.

Domenica 13 febbraio: piogge sparse al sud, specie sul lato tirrenico. Nubi al nord ma fenomeni quasi assenti. Temperature in ulteriore calo.

Lunedì 14 febbraio: si avvicina una nuova perturbazione al nord con piogge diffuse e ancora nevicate a tratti in pianura su Piemonte, Lombardia, Emilia. Nevicate anche in Valle d'Aosta e a bassa quota sulla Liguria centrale. Nel corso della giornata maltempo in estensione anche al centro e al sud con scirocco in rinforzo.

Martedì 15 febbraio: maltempo diffuso su gran parte d'Italia, specie al nord-est e al sud. Migliora al nordovest.

Mercoledì 16 febbraio: ancora maltempo al centro e al sud, più stabile al nord. Temperature in calo.

Giovedì 17 febbraio: alta pressione in rinforzo ovunque e temperature in aumento.

