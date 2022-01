Meteo 7 giorni: il ritorno dell'inverno, gran FREDDO nel week-end, ci sarà neve?

La terza settimana di gennaio è cominciata all'insegna della stabilità e dell'anticiclone, ancora ben saldo sul Mediterraneo centro-occidentale, al netto dei cali di temperatura in atto in queste ore su gran parte d'Italia. Aria più fredda, infatti, sta penetrando dai Balcani verso la nostra penisola, ma assolutamente senza riuscire a spazzar via il vasto anticiclone. Gli effetti sono minimi: la cupola alto-pressoria sta subendo solo una lieve flessione che si traduce in un rinforzo del vento al sud, qualche addensamento e qualche rarissima pioviggine, oltre che un calo diffuso delle temperature (in primis in montagna).

L'anticiclone sarà dunque protagonista anche nei prossimi giorni, in attesa di un flusso d'aria ben più intenso che sia in grado di minarne la struttura. Questo fattore esterno potrebbe arrivare a partire dal 20 gennaio, ma solo per una parte della nostra penisola: aria molto fredda artico-continentale proverà ad irrompere nel Mediterraneo grazie ad un rinforzo dello stesso anticiclone a ridosso dell'Islanda e del mare del Nord.

L'aria fredda, a tratti gelida, potrebbe irrompere in Italia tra 21 e 23 gennaio, favorendo non solo un drastico calo delle temperature ma anche le prime nevicate in pianura e sulle coste al sud e sul medio-basso Adriatico. La possibilità più alta, al momento, di neve fino in pianura è presente nei giorni di sabato 22 e domenica 23: le regioni più interessate dal forte freddo e dalle ipotetiche nevicate saranno Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria.

Probabile un coinvolgimento anche della Sicilia. Tuttavia ci teniamo a precisare che la previsione è ancora molto incerta, come normale che sia in presenza di aria gelida in retrogressione dai quadranti nord-orientali. Al momento possiamo parlare di possibilità medio-basse affinchè arrivino le nevicate a quote bassissime al sud, mentre la possibilità di un forte calo termico (legato al forte vento di tramontana) sono molto alte.

Nulla di rilevante da segnalare per il nord ed il medio-alto Tirreno: con alta probabilità proseguirà il periodo stabile e secco, condito solo da un calo termico nel week-end.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 18 gennaio: tempo generalmente stabile su tutta Italia, ma clima freddo specie di notte e all'alba. Temperature in calo.

Mercoledì 19 gennaio: stabile su tutta Italia, persiste l'anticiclone ma con temperature nelle medie del periodo.

Giovedì 20 gennaio: possibile graduale cedimento dell'alta pressione. Nubi in aumento al centro e al sud e piogge sparse tra pomeriggio e sera. Stabile al nord. Temperature in calo.

Venerdì 21 gennaio: indebolimento dell'alta pressione, possibile intrusione di aria molto fredda dai Balcani e nevicate sparse in collina sul versante adriatico. Piogge diffuse al sud con neve in montagna, in calo di quota entro sera fino in alta collina. Nubi di passaggio in Emilia Romagna con piogge sparse e molto brevi. Tempo più stabile sul resto del nord e dell'alto Tirreno. Temperature in netto calo.

Sabato 22 gennaio: afflusso freddo dai Balcani verso le regioni adriatiche e il sud, con venti sostenuti. Possibili nevicate sparse a bassa quota (da confermare). Stabile e freddo al nord. Temperature in forte calo.

Domenica 23 gennaio: stabile al centro e al nord, più instabile al sud con nevicate sparse a bassa quota (da confermare).

Lunedì 24 gennaio: gran freddo al centro e al sud, ma tempo in graduale miglioramento. Stabile e secco al nord.

