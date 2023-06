Meteo 7 giorni: il ritorno dei TEMPORALI ma non per tutti

Il tempo a breve peggiorerà nuovamente e lo farà in modo piuttosto intenso su alcune nostre regioni, con riferimento particolare al nord Italia. Un fronte temporalesco proveniente da ovest, dall'Atlantico, attraverserà tutto il nord dove scatenerà rovesci e temporali localmente violenti.

I fenomeni più sostenuti riguarderanno Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia: il tutto si verificherà nel corso di venerdì. Non escludiamo grandinate e forti colpi di vento al transito del fronte. L'ondata di maltempo si estenderà rapidamente al Nordest e sul centro Italia, mentre il sud almeno fino a sabato mattina resterà ai margini.

Acquazzoni e temporali sabato saranno ancora presenti al Nordest, sul lato adriatico e al centro Italia, ma contemporaneamente avanzerà un miglioramento al Nordovest. Miglioramento che poi sarà nettissimo su tutta Italia nel corso di domenica.

Ma l'instabilità non finisce qui! Come anticipato in questo articolo, avremo altri rovesci e temporali ad inizio settimana sulle regioni settentrionali, complice l'ingresso di altre correnti fresche da ovest.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Venerdì 30 Giugno: netto peggioramento al Nordovest, in arrivo un fronte temporalesco dalla Francia. Rischio grandinate e nubifragi tra Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia. Stabile e caldo al sud.

Sabato 1 Luglio: migliora sul Nordovest, rovesci e temporali al Nordest, centro Italia, Campania e Puglia. Stabile all'estremo sud e isole maggiori.

Domenica 2 Luglio: netto miglioramento su tutta Italia, brevissima pausa con lieve incremento termico.

Lunedì 3 Luglio: nuovi acquazzoni e temporali in arrivo al nord Italia, stabile al centro e al sud. Temperature in aumento.

Martedì 4 Luglio: instabile al nord e zone interne del centro Italia, con temporali e acquazzoni. Temperature in aumento.

Mercoledì 5 Luglio: resiste l'instabilità serale al nord, anche con temporali intensi. Stabile altrove e caldo nella norma.

Giovedì 6 Luglio: stabile su gran parte d'Italia, temperature in aumento.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località